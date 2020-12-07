Проверь свои силы на 1WIN! » Таинственная болезнь в Индии скосила уже сотни человек, один скончался Вспышка заболевания неустановленной природы поразила в минувшие выходные город Элуру в южном индийском штате Андхра-Прадеш. На утро понедельника один человек скончался, более 450 оказались в больницах. По словам медиков, проявления болезни многообразны. Основные — тошнота, судороги, потеря сознания. Болезнь пришла в Индию в разгар пандемии коронавируса. Страна занимает второе место в мире по количеству заболевших (почти 9,7 млн человек) и третье по числу скончавшихся (свыше 140 тысяч). Андхра-Прадеш с более чем 800 тысячами заразившихся Covid-19 — третий по данному показателю среди 28 штатов и восьми союзных территорий Индии. Однако, как сообщил министр здравоохранения штата Кали Кришна Шринавас, у всех госпитализированных на днях тесты на коронавирус, как и вообще любую вирусную инфекцию, оказались отрицательными. «У заболевших, особенно детей, все начиналось с жжения в глазах. Затем следовал внезапный приступ рвоты, потом потеря сознания или припадок, похожий на эпилептический», — рассказал газете Indian Express врач из больницы в Элуру. 70 пациентов уже выписаны, остальные продолжают лечение. Главный министр штата Джаганмохан Редди заявил, что для выяснения причин заболевания в Элуру командированы специалисты, и что он собирается встретиться с больными и их семьями. «Посетив места, где заболели люди, мы исключили заражение воды или воздуха в качестве причины, — заявил Кали Кришна Шринавас. — Это какое-то загадочное заболевание, и только лабораторные исследования помогут разобраться, что оно собой представляет». Оппозиционная партия Телугу Десам, тем не менее, подозревает массовое отравление и требует самого тщательного расследования. BBC.com

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