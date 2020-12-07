США собрались ввести новые санкции против Китая

Меры коснутся по меньшей мере 14 официальных лиц КНР. Их введут из-за решения китайских властей отстранить четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга.

Экономические санкции могут ввести уже 7 декабря. По словам источников, администрация нынешнего президента США Дональда Трампа намеренно усиливает давление на Пекин, прежде чем его место займет кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

В ноябре в Гонконге отстранили четырех оппозиционных законодателей. Это произошло после принятия новой резолюции, которая закрепляет патриотизм в качестве обязательного юридического требования ко всем членам Законодательного совета Гонконга. В соответствии с документом, законодателей могут отстранять без судебного решения.

Закон о национальной безопасности Гонконга был принят китайским парламентом 30 июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности — предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров. В Вашингтоне принятие закона назвали аннексией. Китай настаивал на том, что эти вопросы относятся к внутренним делам страны.

Гонконг вернулся в состав Китая из аренды по соглашению между ним и Британией в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет.