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США собрались ввести новые санкции против Китая

Власти США собрались ввести новые санкции против Китая. Об этом пишет Reuters со ссылкой на несколько источников.

Меры коснутся по меньшей мере 14 официальных лиц КНР. Их введут из-за решения китайских властей отстранить четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга.

Экономические санкции могут ввести уже 7 декабря. По словам источников, администрация нынешнего президента США Дональда Трампа намеренно усиливает давление на Пекин, прежде чем его место займет кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

В ноябре в Гонконге отстранили четырех оппозиционных законодателей. Это произошло после принятия новой резолюции, которая закрепляет патриотизм в качестве обязательного юридического требования ко всем членам Законодательного совета Гонконга. В соответствии с документом, законодателей могут отстранять без судебного решения.

Закон о национальной безопасности Гонконга был принят китайским парламентом 30 июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности — предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров. В Вашингтоне принятие закона назвали аннексией. Китай настаивал на том, что эти вопросы относятся к внутренним делам страны.

Гонконг вернулся в состав Китая из аренды по соглашению между ним и Британией в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет.

7 декабря, 2020 | Tags: , | Category: Новости, США ﻿
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