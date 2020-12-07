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Сценарист «Черного зеркала» создаст фильм про 2020 год

Сценарист "Черного зеркала" создаст фильм про 2020 год

Известный сценарист Чарли Брукер создаст для Netflix фильм о событиях 2020 года. Сейчас он работает над несколькими новыми проектами.

Одну из ролей в киноленте исполнит Хью Грант. Его герой – историк, которого автор картины якобы расспрашивает о том, что произошло в этом году, пишет Vulture.

Так, Брукер пытается отойти от пессимистических сюжетов, добавив больше юмора.

«Я не уверен, что люди сейчас способны вынести истории о крахе общества», – объяснил сценарист.

Напомним, Чарли Брукер известен как создатель сериала «Черное зеркало», в котором показано влияние информационных технологий на человеческие отношения. Серии киноленты называются Smithereens/»Осколки», «Rachel, Jack and Ashley, Too»/»Рейчел, Джек и Эшли тоже» и «Striking Vipers»/»Поразительные гадюки».

7 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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