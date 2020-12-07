Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр повторили свой культовый поцелуй из «Жестоких игр»

Вчера состоялась ежегодная премия MTV Movie & TV Awards. Она прошла в неожиданном формате: на ней вместо представителей кино и шоу-бизнеса, отличившихся за последний год, были отмечены те, кто вошел в историю еще несколько десятков лет назад. Таким образом, в категории «Легендарный поцелуй» победа досталась Сельме Блэр и Саре Мишель Геллар, которые вместе сыграли в фильме «Жестокие игры» в 1999 году.

Сельма Блэр и Сара Мишель Геллар

В 2000-м Сельма и Сара уже получали подобную награду на премии MTV Movie Awards, а теперь их работу в кадре решили отметить повторно. Актрисы записали для зрителей специальный видеоролик, в котором в качестве благодарности решили повторить тот самый культовый поцелуй из «Жестоких игр» (в сцене, о которой идет речь, героиня Сары учит юную и неопытную героиню Сельмы целоваться).

В тот самый момент, когда Блэр и Геллар наклоняются друг к другу, чтобы слиться в поцелуе, между ними неожиданно появляется тонкое прозрачное стекло, которое мешает им соприкоснуться губами. Таким оригинальным способом актрисы решили напомнить всем зрителям о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать в связи с пандемией коронавируса.

Оставайтесь в безопасности, MTV! И, 2020-й, заканчивайся поскорее!

— говорит Сара Мишель Геллар в камеру сразу после неудавшегося поцелуя.

В том же видеообращении актрисы поделились своим мнением, почему даже спустя 20 лет этот их поцелуй на экране имеет такое большое значение во всей истории кино.

Я думаю, что этот поцелуй так долго нравился многим не только из-за первоначального шока. Для многих молодых людей он послужил катализатором, помог им осознать определенные аспекты своей сексуальности и научил их не бояться своего истинного «я»,

— поделилась своими мыслями Блэр.

Сельма Блэр и Сара Мишель Геллар в фильме «Жестокие игры»

Напомним, что на съемочной площадке Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр сдружились и по-прежнему общаются. Сара была одной из тех, кто находился рядом с Сельмой и поддержал ее в самый трудный момент жизни, когда в 2018 году та узнала о своем рассеянном склерозе.

Фильм «Жестокие игры», режиссером которого выступил Роджер Камбл, снят по мотивам романа Шодерло де Лакло «Опасные связи». Лента рассказывает о любовных приключениях представителей золотой молодежи Нью-Йорка Себастьяна Вальмонта и его сводной сестры Кэтрин Мертей. Они разбивают сердца и развлекают себя различными интрижками ровно до того момента, пока их опасные игры не оборачиваются против них самих.

Помимо Сельмы Блэр и Сары Мишель Геллар, в картине снялись Риз Уизерспун и Райан Филлипп.