Раввин-мошенник Элиэзер Берланд снова отделается легким испугом



Прокуратура Израиля готовит вторую сделку с 82-летним раввином Элиэзером Берландом, обвиненном в мошенническом и злостном вымогательстве денег у собственной паствы, в особенности, у тяжелобольных людей. Как и в первый раз, когда Берланда судили за сексуальные преступления и бегство от правосудия, основанием для сделки и легкого наказания за мошенничество стало «состояние здоровья» раввина.

После экстрадиции в Израиль Берланд объявил себя тяжелобольным человеком, приезжал на заседания суда в инвалидной коляске и утверждал, что страдает адскими болями. Судьи не слишком верили в «хрупкое здоровье» раввина, но адвокат Одед Хадад сумел договориться с прокуратурой.

Выйдя из тюрьмы в 2017 году, он начал кампанию сбора пожертвований на свое лечение. Берланд утверждал, что ему хотят ампутировать ногу, и спасти его может только дорогостоящее лечение за границей, на которое раву срочно необходимы два миллиона долларов.

Корреспондент «Гаарец» Аарон Рабинович опубликовал в воскресенье записи разговоров, из которых следует, что Берланд грубо лгал. Сам он называл сбор пожертвований «бизнесом», а его близкий помощник прямо признавался, что раввин все выдумал, чтобы собрать побольше денег с доверчивлй паствы. За счет пожертвований «на лечение» Берланд оплачивал услуги адвокатов и советника по связям с прессой.

По информации журналиста, по условиям новой сделки Берланд, присвоивший миллионы шекелей и «отмывший» через свои «амуты» десятки миллионов, заплатит 2.5 миллиона шекелей штрафа и по 5-10 тысяч пострадавшим от его действий, но в тюрьму не пойдет — его приговорят к 14 месяцам тюрьмы, которые раввин уже почти отсидел под арестом.

https://news.israelinfo.co.il/law/91292