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Путин физически угасает и больше ни на что не способен, — психолог

Распространенная в информационном пространстве новость о якобы новой любовнице Владимира Путина и его третьей дочери типичная PR-заготовка, призванная изобразить российского президента альфа-самцом. Тогда как на самом деле он — флегматичный омега-самец, который прячется во время кризиса

Такое мнение высказал политолог, практикующий психолог Дмитрий Запольский (Хельсинки) в эфире еженедельной программы «Студия Запад» с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

«Это все заготовки, это все труд его PR-щиков, труд его имиджмейкеров. Он хочет так выглядеть и они хотят, чтобы он так выглядел, но мы видим дедушку в бункере. Примерно как Владимир Ильич Ленин в мавзолее — «вечно живой», — отметил эксперт.

К тому же, как заявил Запольский, в последнее время у Путина наблюдаются серьезные проблемы как со здоровьем, так и с восприятием своего дальнейшего будущего.

«Он постепенно отходит от дел и в целом это подтверждается. Если смотреть на это с точки зрения психоанализа и психолога, мы видим, что у него ничего завтра нет. Т.е. никаких завтра, т.е. никаких планов», — подчеркнул Запольский.

 

7 декабря, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Россия ﻿
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