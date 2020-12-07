Последний 100-летний ветеран России покончил с жизнью от безысходности

Тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова нашли на Большой Черемушкинской улице в Москве. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Северинова обнаружили мертвым под окнами одного из жилых домов. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Последние годы старик был всеми забыт и несчастен.

Валерий Северинов служил в Воздушно-десантных войсках на должности командира пулеметного отделения. В 1944 году был переброшен в Восточную Европу, освобождал Венгрию и Австрию. Он награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За освобождение Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией». После войны некоторое время работал директором предприятия «Фотон», ушел на пенсию в 1997 году.