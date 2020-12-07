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Nokia на деньги Евросоюза будет развивать технологию 6G

Nokia возглавила группу компаний, которая займется развитием нового поколения связи 6G. Об этом сообщает Bloomberg.

Проект назвали Hexa-X, его финансирует Евросоюз.

Предполагается, что 6G будет работать на терагерцовых частотах и обеспечивать связь, которая позволит «подключаться к технологиям в человеческом теле и мозге», а также создавать голограммы в реальном времени, пишет Bloomberg.

Ожидается, что технология заработает в 2030 году.

Bloomberg отмечает, что хотя сети 5G «все еще находятся в зачаточном состоянии», некоторые страны уже работают над 6G.

Так, в США есть проекты Next G Alliance и O-RAN Alliance. В Китае, как пишет издание, разработку 6G финансирует правительство.

7 декабря, 2020 | Tags: | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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