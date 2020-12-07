НАСА начнет детальное картографирование Марса с помощью трех спутников

НАСА планирует запустить сеть коммерческих спутников, которые могут стать ретрансляционной системой связи для будущих миссий. Устройства будут полезны для поиска подповерхностного льда в 2030 году.

В своих последних докладах должностные лица НАСА обсуждают возможность сотрудничества с промышленностью для вывода на орбиту вокруг Марса нескольких спутников, отмечают в издании SpaceNews. Они могут служить ретрансляторами для других миссий, например, для картрирования поверхности планеты. По их словам, такие спутники могут увеличить объем данных, которые получат исследователи на Земле, и помогут обновить устаревающие научные аппараты.

Одно из предложений — запуск трех спутников на экваториальных орбитах на высоте 6 тыс. км. Эти спутники будут оснащены радиосвязью для связи с другими космическими аппаратами, находящимися на орбите и на поверхности Земли, а также для связи с исследователями на нашей планете. На спутниках могут установить лазерные межспутниковые линии связи, позволяющие им поддерживать связь друг с другом.

В НАСА не отмечают, сколько могут стоить строительство и поддержка работы таких спутников. «Это нетипичные расходы агентства, но мы считаем, что это действительно большие возможности для нас и для будущего Марса», — отметил Рик Дэвис, помощник директора по науке и исследованиям в Управлении научных миссий НАСА.

НАСА также планирует отбить часть расходов с помощью новых моделей использования коммерческих услуг для будущих коммуникаций с поверхностными объектами на Марсе в конце 2020-х — начале 2030-х годов. В них могут включить и «коммерческие услуги внутри будущих наземных объектов на Марсе».