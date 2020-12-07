Наряд Ани Лорак на концерте подняли на смех и назвали «закосом» под Ким Кардашьян

Украинская певица Ани Лорак поделилась фотографиями в подчеркивающем фигуру наряде и озадачила пользователей сети. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 42-летняя исполнительница запечатлена в однотонном бежевом образе, который состоит из приталенного платья-жакета из блестящего материала с акцентом на плечах и бедрах, а также колготок, продолжением которых являются туфли на каблуках. Волосы звезды уложены волнами. Известно, что в этом наряде она выступила на концерте «Песня года» в субботу, 5 декабря. Публикация набрала больше 133 тысяч лайков.

Поклонники Лорак назвали ее костюм «закосом» под стиль телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян и подняли его на смех. «Вам не идет такой наряд, смешно выглядите», «Кардашьян на минималках», «Какой кошмар, так изуродовать певицу», «Наряд черти что! Надо сменить стилиста», «Образ — закос под Ким Кардашьян», — высказывались они в комментариях под постом.