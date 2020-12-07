Модель, сыгравшая Соню Блейд в Mortal Kombat, надела костюм спустя 25 лет

Исполнительница роли Сони Блейд в Mortal Kombat 3 – Керри Хоскинс – примерила костюм легендарной командирши спустя 25 лет после релиза игры и поразила фанатов идеальными формами. Люди не верили глазам и просили у авторов файтинга задуматься о возвращении селебы в мир фаталити. Ведь такое тело в 50 лет, по мнению поклонников, сохранить невозможно.
Третья часть файтинга Mortal Kombat вышла в октябре 1995 года. Одной из героинь компьютерной игры стала командир спецназа армии США Соня Блейд, чей задачей стала ликвидация банды «Чёрный Дракон». Роль персонажа компьютерной вселенной исполнила модель Playboy и актриса Керри Хоскинс.
Спустя 25 лет после релиза игры Керри сделала фанам сюрприз и вновь стала Соней: селеба надела костюм персонажа и разместила фото преображения на своей страниц в инстаграме 4 декабря. Модель поблагодарила супруга и команду тренеров, которые помогают Хоскинс оставаться в форме. Актриса заверила, что будет чаще делиться снимками новой 50-летней героини Mortal Kombat 3.
Кроме того, Керри заметила – повзрослевшая Соня имеет более прокаченные «скилы» – «дерётся упорнее, яростнее защищает свою семью и любит всем сердцем».
Фаны не могли отличить «оригинальную» Соню от повзрослевшей героини и слёзно просили создателей Mortal Kombat обратить внимание на Керри и включить персонаж Блейд в образе любимой модели в апдейт игры.
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