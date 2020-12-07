Мэттью Перри поделился первым снимком своей юной невесты в соцсетях

Недавно 51-летний актер Мэттью Перри рассказал, что собирается жениться. Он сделал предложение своей 29-летней возлюбленной Молли Гурвиц. Через несколько дней после объявления о помолвке актер сериала «Друзья» показал возлюбленную и своим фолловерам в инстаграме, опубликовав в блоге ее снимок.

На фото Молли позирует в футболке с надписью «Может ли это быть больше, чем просто футболка?». А на другом снимке она сфотографирована в бейсболке с теми же словами.

Правда, снимки в соцсетях актера появились не случайно — Перри привлек невесту к рекламе своей линейки товаров, которую он запустил совсем недавно. Вырученные от их продажи средства Мэттью направит во Всемирную организацию здравоохранения для борьбы с COVID-19.

Брак с Гурвиц для актера станет первым. О личной жизни Молли до встречи с Мэттью ничего не известно. Хотя к индустрии кино и шоу-бизнеса она имеет прямое отношение — возлюбленная актера работает литературным менеджером в Голливуде, — широкая публика ее имя прежде не слышала. Отношения пары тем не менее длятся уже около двух лет. Свою невесту актер называет «самой замечательной женщиной на планете», и это неудивительно: Молли помогла ему справиться с наркозависимостью и депрессией.