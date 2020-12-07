Китайский боевик-катастрофа в кинотеатрах страны

В украинском прокате совсем скоро стартует китайский фильм-катастрофа «Огненное небо».

Фильм «Огненное небо» расскажет о девушке-сейсмологе по имени Сяомен. В детстве она потеряла маму во время извержения вулкана на одном из тихоокеанских островов. Сяомен выучилась на сейсмолога и в составе группы ученых приезжает на тот же остров, чтобы установить ряд современных приборов, способных предсказать поведение вулканов и тектонических плит. У побережья открылся новый роскошный курорт, владелец не желает ничего слышать о потенциальной опасности этих мест. Кажется, вот-вот начнется еще одно новое извержение. Теперь и персонал, и постояльцы курорта, и сама экспедиция ученых оказываются в плену вулкана, где всем грозит страшная опасность.

Боевик и фильм-катастрофу «Огненное небо» снимали в Китае.

Режиссурой занимался Саймон Уэст, а за сценарий отвечали Бу Вэй и Сидни Кинг. Среди продюсеров этого экшна о выживании в экстремальных условиях вулканической активности значатся Крис Брэмбл, Эмма Ванг и Джиб Полемус.

В актерский состав фильма «Огненное небо» снялись такие артисты, как Ханна Куинливан ( «Небоскреб») и Джейсон Айзекс ( «Лондонские поля», «Лекарство от здоровья», «Рио, я люблю тебя»), а также Лоуренс де Стефано. Компанию им составляют китайские актеры: Оуэн Квонг, Ван Сюеци, Шон Доу, Хоу Тунцзян, Цзи Линчэн, Ши Лян и другие. Музыку к этому зрелищному боевику «Огненное небо» написала Пинар Топрак.

Сначала лента «Огненное небо» вышла в китайских кинотеатрах и стала самой успешной уже в первый день проката.