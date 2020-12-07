Китайцы начали летные испытания своего первого палубного беспилотного вертолета

Корпорация AVIC приступила к летным испытаниям беспилотного палубного вертолета AR-500B, первого аппарата такого класса, разработанного в Китае. Как пишет Global Times, во время первого полета, продолжительность которого составила около получаса, аппарат выполнил взлет, висение, несколько маневров и посадку. Состоявшиеся проверки признаны успешными.

Палубные беспилотные вертолеты призваны выполнять на флоте несколько задач, основными из которых являются расширение разведывательных возможностей кораблей и поисково-спасательные операции. Благодаря небольшим палубным беспилотным вертолетам у флота появляется возможность оснастить беспилотниками небольшие корабли без внесения в их конструкцию серьезных изменений.

Первый полет AR-500B состоялся 27 ноября 2020 года, однако известно об этом стало только сейчас. Испытания аппарата проводятся на предприятии AVIC в Пояне в Цзянси. Аппарат разрабатывается специально для оснащения беспилотниками небольших кораблей китайского флота, включая патрульные катера и корветы. Кроме того, аппарат будет предлагаться и частным компаниям для базирования на небольших судах.

Максимальная взлетная масса AR-500B составляет 500 килограммов. Аппарат способен нести полезную нагрузку массой 70 килограммов и находиться в воздухе до четырех часов. Дальность действия беспилотника по каналу связи составляет 100 километров. AR-500B способен выполнять полеты на скорости до 140 километров в час на высоте до 4 тысяч метров.

https://nplus1.ru/news/2020/12/07/ar500b