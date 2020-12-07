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Иран пообещал наказать виновных за сбитый украинский Boeing

Виновные в крушении украинского Boeing под Тегераном будут наказаны до годовщины авиакатастрофы. Такие обещания дали военные Ирана, утверждает телерадиокомпания IRIB.

«Даем слово, что судебный приговор для виновных в крушении украинского самолета будет вынесен до годовщины этого печального происшествия», — цитируются слова заместителя командующего Корпусом стражей исламской революции.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о готовности Ирана выплатить компенсации за сбитый в январе под Тегераном Boeing. О решении рассказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он выразил готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.

7 декабря, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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