Иран пообещал наказать виновных за сбитый украинский Boeing

Виновные в крушении украинского Boeing под Тегераном будут наказаны до годовщины авиакатастрофы. Такие обещания дали военные Ирана, утверждает телерадиокомпания IRIB.

«Даем слово, что судебный приговор для виновных в крушении украинского самолета будет вынесен до годовщины этого печального происшествия», — цитируются слова заместителя командующего Корпусом стражей исламской революции.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о готовности Ирана выплатить компенсации за сбитый в январе под Тегераном Boeing. О решении рассказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он выразил готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.