Годовщина атаки на Перл-Харбор: фотохроника

7 декабря 1941 года Имперский японский ВМФ без предупреждения атаковал США, обстреляв военные корабля и объекты в Перл-Харбор на Гавайях. Более 350 японских самолетов атаковали военную базу двумя волнами, обстреливая цели, сбрасывая бомбы и торпедируя боевые корабли и лайнеры США.

Американцев застали врасплох – они проснулись под звуки взрывов и безуспешно пытались организовать хоть какую-то оборону. Обезоруживающий удар японцев длился всего полтора часа: за это время были потоплены четыре корабля и два эсминца, уничтожены 188 самолетов и повреждено большое количество зданий и военной техники (два боевых корабля затем подняли и вернули в эксплуатацию).

Кроме того, во время налета погибло около 2400 американцев; еще 1250 были ранены. Население США было шокировано. После атаки Япония официально объявила войну США. За этим последовало знаменитое военное послание нации президента Рузвельта, и было подписано официальное объявление войны против Японии. В течение нескольких дней нацистская Германия и королевство Италии также объявили войну США, и вскоре после этого Америка “ответила им взаимностью”.

Взрыв линкора «Shaw» во время налета японской авиации в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года.

Японские пилоты во время инструктажа на борту авианосца перед атакой на Перл-Харбор.

Японский авианосец «Zuikaku» в сентябре 1941 года. «Zuikaku» вскоре отправится на Гавайи, это был один из шести авианосцев, принявших участие в атаке на Перл-Харбор.

Самолеты готовятся к взлету с японского авианосца «Akagi» 7 декабря 1941 года.

Фото, сделанное на борту японского авианосца «Zuikaku», с палубы которого только что взлетел бомбардировщик «Nakajima «Kate» B-5N».

Первые минуты бомбардировки в Перл-Харборе.

Панорама внезапной японской атаки на Перл-Харбор. Вдалеке дымится база «Hickam Field».

Боевой корабль «Аризона» дымится вдалеке после атаки.

Японский бомбардировщик с опущенными закрылками приближается к цели.

Японские самолеты вдалеке над Перл-Харбором (вверху по центру и справа).

Горящие американские корабли после атаки японцев 7 декабря 1941 года.

Широкоугольное фото неба над Перл-Харбор, затянутое дымом от пожаров.

Жены офицеров на фоне черного дыма. Тогда одна из женщин воскликнула: «На тех самолетах красные круги. Это японцы!» Осознав, что началась война, женщины бросились к убежищам.

Вид с воздуха на атаку Перл-Харбор. В нижнем правом углу виден японский бомбардировщик.

Моряки среди обломков самолетов на авиабазе Форд-Айленд смотрят на взрывы линейного корабля «Shaw» на заднем плане.

Американский флаг на корме затонувшей «Западной Вирджинии».

Японский истребитель «A6M-2 Zero» на борту авианосца «Akagi».

Горящий «Shaw». Японские бомбардировщики повредили переднюю часть корабля тремя бомбами. В результате возникшие пожары вышли из-под контроля, и экипажу был дан приказ покинуть судно. Вскоре после этого склад боеприпасов корабля сдетонировал.

Затопление «Калифорнии» в Перл-Харборе.

Легкий катер принимает участие в спасении экипажа «West Virginia» после японской бомбардировки Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. На надстройках вверху по центру видны две фигуры. На заднем плане горящая мачта корабля.

Взрыв боеприпасов «Аризоны» после бомбардировки японцами.

Японские самолеты над Гавайями во время атаки на Перл-Харбор.

После японского налета моряки на авиационной базе ВМС пытаются спасти поврежденную летающую лодку «Каталина».

Боевые корабли «Западная Вирджиния» и «Теннесси» полыхают после налета японцев.

Горящие нефтепродукты в водах Перл-Харбор недалеко от авиабазы.

Поврежденный «Мэриленд» пришвартован к перевернувшемуся кораблю «Оклахома».

Погибший в результате налета японских ВВС моряк в заливе Каноэхе.

«Аризона» в клубах дыма переворачивается во время неожиданной атаки японцев.

Репортеры Белого Дома несутся к телефонам 7 декабря 1941 года после новостей о неожиданной атаке японцев.

Продажа газет с заголовками об атаке Перл-Харбор на Таймс-Сквер в Нью-Йорке.

Объявив Японию виновной в вероломной атаке, президент США Франклин Д.Рузвельт попросил Конгресс объявить войну Японии 8 декабря 1941 года. Слева слушает вице-президент Генри Уоллэс и спикер парламента Сэм Рэйберн.

Президент Рузвельт подписывает декларацию об объявлении войны Японии.

Несколько молодых американских японцев, включая призывников, столпились у автомобиля репортера в японском районе Сан-Франциско.

Минный заградитель «Оглала» перевернут после атаки японских подлодок и самолетов.

Сильные повреждения кораблей «Downes» и «Cassin» в Перл-Харбор после атаки японских ВВС.

Фото разрушенного ангара изнутри на аэродроме Уилер на Гавайях.

Осколки взорвавшейся бомбы повредили автомобиль и убили трех гражданских. Двоих убитых можно увидеть на передних сиденьях. Поблизости не было военных объектов.

Обломки первого японского самолета, сбитого во время атаки.

Японская подводная лодка у Беллоу Филд.

Американский моряк смотрит на обгоревший труп японского пилота, который достали со дна Перл-Харбор, куда рухнул самолет во время японского налета.

Группа людей осматривает повреждения дома Пола Гу после японского налета.

Пресс-атташе японского консульства в спешке сжигает документы и другие записи после начала войны между Японией и США. Позже полиция потушила огонь, однако большинство документов были уничтожены.

Работник японского консульства 9 декабря 1941 года. Одетый лишь в нижнее белье, этот японец был застигнут врасплох во время попытки вынести документы из здания. Представители консульства уничтожили всю конфиденциальную информацию.

По гавайской традиции моряки чтят память погибших товарищей после обстрела Перл-Харбор. Жертв похоронили 8 декабря. Эта церемония проходила в первые месяцы войны.

Вид с воздуха на нефтяное пятно и сухие доки военно-морской базы Перл-Харбор на Гавайях 10 декабря 1941 года.