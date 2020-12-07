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Годовщина атаки на Перл-Харбор: фотохроника

Фотографии атаки на Перл-Харбор

7 декабря 1941 года Имперский японский ВМФ без предупреждения атаковал США, обстреляв военные корабля и объекты в Перл-Харбор на Гавайях. Более 350 японских самолетов атаковали военную базу двумя волнами, обстреливая цели, сбрасывая бомбы и торпедируя боевые корабли и лайнеры США.

Американцев застали врасплох – они проснулись под звуки взрывов и безуспешно пытались организовать хоть какую-то оборону. Обезоруживающий удар японцев длился всего полтора часа: за это время были потоплены четыре корабля и два эсминца, уничтожены 188 самолетов и повреждено большое количество зданий и военной техники (два боевых корабля затем подняли и вернули в эксплуатацию).

Кроме того, во время налета погибло около 2400 американцев; еще 1250 были ранены. Население США было шокировано. После атаки Япония официально объявила войну США. За этим последовало знаменитое военное послание нации президента Рузвельта, и было подписано официальное объявление войны против Японии. В течение нескольких дней нацистская Германия и королевство Италии также объявили войну США, и вскоре после этого Америка “ответила им взаимностью”.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Взрыв линкора «Shaw» во время налета японской авиации в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Японские пилоты во время инструктажа на борту авианосца перед атакой на Перл-Харбор.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Японский авианосец «Zuikaku» в сентябре 1941 года. «Zuikaku» вскоре отправится на Гавайи, это был один из шести авианосцев, принявших участие в атаке на Перл-Харбор.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Самолеты готовятся к взлету с японского авианосца «Akagi» 7 декабря 1941 года.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Фото, сделанное на борту японского авианосца «Zuikaku», с палубы которого только что взлетел бомбардировщик «Nakajima «Kate» B-5N».

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Первые минуты бомбардировки в Перл-Харборе.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Панорама внезапной японской атаки на Перл-Харбор. Вдалеке дымится база «Hickam Field».

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Боевой корабль «Аризона» дымится вдалеке после атаки.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Японский бомбардировщик с опущенными закрылками приближается к цели.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Японские самолеты вдалеке над Перл-Харбором (вверху по центру и справа).

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Горящие американские корабли после атаки японцев 7 декабря 1941 года.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Широкоугольное фото неба над Перл-Харбор, затянутое дымом от пожаров.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Жены офицеров на фоне черного дыма. Тогда одна из женщин воскликнула: «На тех самолетах красные круги. Это японцы!» Осознав, что началась война, женщины бросились к убежищам.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Вид с воздуха на атаку Перл-Харбор. В нижнем правом углу виден японский бомбардировщик.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Моряки среди обломков самолетов на авиабазе Форд-Айленд смотрят на взрывы линейного корабля «Shaw» на заднем плане.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Американский флаг на корме затонувшей «Западной Вирджинии».

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Японский истребитель «A6M-2 Zero» на борту авианосца «Akagi».

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Горящий «Shaw». Японские бомбардировщики повредили переднюю часть корабля тремя бомбами. В результате возникшие пожары вышли из-под контроля, и экипажу был дан приказ покинуть судно. Вскоре после этого склад боеприпасов корабля сдетонировал.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Затопление «Калифорнии» в Перл-Харборе.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Легкий катер принимает участие в спасении экипажа «West Virginia» после японской бомбардировки Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. На надстройках вверху по центру видны две фигуры. На заднем плане горящая мачта корабля.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Взрыв боеприпасов «Аризоны» после бомбардировки японцами.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Японские самолеты над Гавайями во время атаки на Перл-Харбор.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

После японского налета моряки на авиационной базе ВМС пытаются спасти поврежденную летающую лодку «Каталина».

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Боевые корабли «Западная Вирджиния» и «Теннесси» полыхают после налета японцев.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Горящие нефтепродукты в водах Перл-Харбор недалеко от авиабазы.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Поврежденный «Мэриленд» пришвартован к перевернувшемуся кораблю «Оклахома».

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Погибший в результате налета японских ВВС моряк в заливе Каноэхе.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

«Аризона» в клубах дыма переворачивается во время неожиданной атаки японцев.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Репортеры Белого Дома несутся к телефонам 7 декабря 1941 года после новостей о неожиданной атаке японцев.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Продажа газет с заголовками об атаке Перл-Харбор на Таймс-Сквер в Нью-Йорке.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Объявив Японию виновной в вероломной атаке, президент США Франклин Д.Рузвельт попросил Конгресс объявить войну Японии 8 декабря 1941 года. Слева слушает вице-президент Генри Уоллэс и спикер парламента Сэм Рэйберн.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Президент Рузвельт подписывает декларацию об объявлении войны Японии.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Несколько молодых американских японцев, включая призывников, столпились у автомобиля репортера в японском районе Сан-Франциско.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Минный заградитель «Оглала» перевернут после атаки японских подлодок и самолетов.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Сильные повреждения кораблей «Downes» и «Cassin» в Перл-Харбор после атаки японских ВВС.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Фото разрушенного ангара изнутри на аэродроме Уилер на Гавайях.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Осколки взорвавшейся бомбы повредили автомобиль и убили трех гражданских. Двоих убитых можно увидеть на передних сиденьях. Поблизости не было военных объектов.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Обломки первого японского самолета, сбитого во время атаки.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Японская подводная лодка у Беллоу Филд.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Американский моряк смотрит на обгоревший труп японского пилота, который достали со дна Перл-Харбор, куда рухнул самолет во время японского налета.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Группа людей осматривает повреждения дома Пола Гу после японского налета.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Пресс-атташе японского консульства в спешке сжигает документы и другие записи после начала войны между Японией и США. Позже полиция потушила огонь, однако большинство документов были уничтожены.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Работник японского консульства 9 декабря 1941 года. Одетый лишь в нижнее белье, этот японец был застигнут врасплох во время попытки вынести документы из здания. Представители консульства уничтожили всю конфиденциальную информацию.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

По гавайской традиции моряки чтят память погибших товарищей после обстрела Перл-Харбор. Жертв похоронили 8 декабря. Эта церемония проходила в первые месяцы войны.

Фотографии атаки на Перл-Харбор

Вид с воздуха на нефтяное пятно и сухие доки военно-морской базы Перл-Харбор на Гавайях 10 декабря 1941 года.

7 декабря, 2020 | Category: История, Общество, Политика, Статьи ﻿
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