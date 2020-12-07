Герой войны за независимость Израиля отмечает 100-летие со дня рождения в небе

Большинство 100-летних, вероятно, отметят свой знаменательный день рождения чашкой чая или бокалом виски. Но – благодаря двум из его детей – бывший глава ВВС Израиля Гарольд «Смоки» Саймон поднялся в небо, сообщает «Jewish Chronicle».

Саймон, уроженец Южной Африки, не был в кабине самолета с 1949 года, когда был штурманом-бомбардиром. Однако выражение его лица, когда он облетал аэродром Сде Тееман, недалеко от Беэр-Шевы, на старинном «Tiger Moth» хорошо демонстрировало его впечатления. Страховой магнат, давно вышедший на пенсию, широко улыбался во время своего 20-минутного полета. Его сыновья Саул и Дан, бывшие пилоты ВВС Израиля, сопровождали его в воздухе на двух других самолетах. На земле ему аплодировали поклонники Музея ВВС и группа «механиков», бывших членов ВВС, некоторым из которых по 70-80 лет, использующих выходные, чтобы предаться своей совместной страсти к авиации.

«Я был так взволнован и счастлив, это был такой замечательный опыт», – заявил г-н Саймон JC в интервью из своего дома в Герцлии. Его сын Саул, который и предложил отцу совершить полет в день его 100-летнего юбилея, кажется, все еще поражен восторгом своего отца. «Он прирожденный летчик, – говорит он, – ему нравится каждая минута, проведенная в воздухе».

История службы Саймона начинается в Южной Африке в январе 1941 года, когда, как и все его соотечественники, служившие во время Второй мировой войны, «Смоки» Саймон был добровольцем – в Южной Африке не было призыва. Это прозвище, кстати, возникло не от привычки к курению; оно появилось во время его военной подготовки. «Мы играли в софтбол, и однажды я здорово пробил. Один из парней крикнул: «Отличный выстрел, Смоки Джо из Кокомо!» И прозвище прижилось». Прослужив пять лет в ВВС ЮАР, Саймон, получивший квалификацию бухгалтера, вернулся домой и обручился с Майрой Вайнберг, которая служила в ВВС метеорологическим наблюдателем. Пара должна была пожениться в июне 1948 года, но увидела, что тучи войны сгущаются над Палестиной, и поэтому их свадьба была перенесена на апрель того же года.

4 мая 1948 года «Смоки» и Майра прибыли в Палестину в составе первого отряда добровольцев «Махала». (Это были евреи из диаспоры, которые приобрели бесценный опыт военного времени и прибыли в новое еврейское государство, чтобы помочь в его создании). К 14 мая «Смоки» был штурманом в некоторых из первых боев ВВС Израиля в Войне за независимость. Саул Симон описал, как люди буквально сидели с бомбами на коленях, прежде чем сбросить их из самолетов, а сами самолеты были шаткими машинами, которые требовали постоянного ремонта. «Смоки» возглавил воздушные операции, используя небольшое количество самолетов, среди которых были и «Tiger Moth», используемые как бомбардировщики. Подняться на «Tiger Moth» на день рождения для него было все равно, что встретить старого друга.

После увольнения из ВВС в 1950 году «Смоки» и его жена вернулись в Южную Африку, но в 1962 году совершили алию с четырьмя детьми. Он создал одну из крупнейших страховых компаний Израиля и сохранил свои связи с «Махалом», став ее всемирным президентом. Любовь Саймона к полетам унаследовали его потомки, хотя Саул считает, что они больше служили на флоте, чем в авиации. Саул был пилотом F-15, Дан – пилотом «Phantom», а один из внуков «Смоки», Эрез, является капитаном «Hercules».

https://lechaim.ru/news/geroj-vojny-za-nezavisimost-izrailya-otmechaet-100-letie-so-dnya-rozhdeniya/