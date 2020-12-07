Генпрокурор Польши хочет запретить Коммунистическую партию

Поляки от нас отстали в декоммунизации. В Украине при Порошенко коммунистов запретили в 2015-м, а поляки только захотели.

Генпрокурор Польши Збигнев Зебро подал в Конституционный суд ходатайство о делегализации польской Коммунистической партии, как таковой, которая не соответствует по целям своей деятельности Конституции страны.

Фото: PAP

Как передает Укринформ, об этом сообщает Polsat со ссылкой на содержание соответствующего ходатайства генерального прокурора.

«Меры в этом отношении были приняты по просьбе физических лиц. В письмах, поступивших в прокуратуру, они указывают, что Коммунистическая партия Польши, среди прочего, ссылается в своей программе и действиях на тоталитарные методы и практики работы коммунизма, что противоречит Конституции Республики Польша. Запрещено также существование политических партий, чья программа или деятельность предполагает или допускает расовую и национальную ненависть, применение насилия с целью получения власти или влияния на политику государства», — говорится в ходатайстве Зебро.



Как отмечается, в соответствии со ст.13 Конституции Польши «запрещено существование политических партий и других организаций, которые ссылаются в своих программах на тоталитарные методы и практики действий нацизма, фашизма и коммунизма».

Поэтому, по мнению генпрокурора, члены Компартии Польши ставят под сомнение демократический порядок в стране.

По данным прокуратуры, члены партии «прямо призывают провести революцию по образцу Октябрьской революции на России, после которой власть захватили большевики. Цель состоит не только в захвате власти, но и в национализации и коллективизации, осуществляемой под принуждением».

Генпрокурор считает, что деятельность Компартии в Польше должна быть полностью остановлена.