Эстония отгородилась от России забором с колючей проволокой и сигнализацией

Между Эстонией и РФ начала расти стена. Сегодня Таллин установил на границе первый километр забора с колючей проволокой.

Тем самым страна не просто отгородилась от соседней державы, но и изолировала от нее «внешнюю границу Евросоюза и НАТО», пишет ERR со ссылкой на главу МВД Алара Ланемана.

«Прилично обустроенная, оснащенная необходимыми техническими средствами и взятая под охрану граница очень важна, чтобы в Эстонии и ЕС было безопасно жить», — пояснил министр.

В целом за три года планируется обустроить 23-километровый участок восточной границы. На нем появятся дороги для патрулирования, системы связи, канализации и электроснабжения.