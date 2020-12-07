Дом друга Путина продают за 258 млн. долларов в Израиле

Пожалуй, предупрежу любезного читателя. Если вы утончённая натура, неравнодушная к современному искусству и архитектуре, если обожаете скандинавский минимализм или хай-тек, то этот контент точно оскорбит ваши светлые чувства. Зато всем, кто предпочитает «дорого-богато», добро пожаловать.

Оказывается, совладелец аэропорта «Домодедово» и один из ближайших друзей Путина Валерий Коган выставил на продажу свой дворец, построенный в стиле «цыганское барокко». Поместье с дворцом в израильской Кейсарии оценивается в $258,3 млн.

Вот что сообщается об этом объекте:

«Потрясающая резиденция в королевском стиле, вдохновленная архитектурой барокко и рококо, с видом на Средиземное море в престижной Кесарии.

2,71 акра включают в себя ряд роскошных удобств: частный спа-центр с фитнес-залом, саунами, крытым бассейном и зоной отдыха, ландшафтные сады, 2 фонтана с римскими скульптурами и монументальными колоннами, а также обширный открытый бассейн со встроенной стереосистемой и большим телевизором.

Интерьер украшен мозаикой из натурального мрамора и оникса, лепниной из 14-каратного золота, уникальным паркетом, шёлковыми коврами и тщательно подобранной мебелью на заказ. Когда вы входите в этот огромный дворец, вас встречают в зале площадью 2475 квадратных футов, увенчанном хрустальными люстрами и мраморными колоннами, задающими тон остальной части особняка. Величественная лестница ведет вас на верхний уровень, где вы найдёте 3 спальни, кабинет и просторную главную спальню с двумя ванными комнатами и двумя гардеробными.»

https://nasedkin.livejournal.com/2254845.html