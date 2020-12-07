Доля России на мировом рынке оружия рухнула вдвое

Россия продолжает терять долю на мировом рынке оружия, несмотря на гигантские инвестиции в гособоронзаказ, съедающий ежегодно около 2 триллионов рублей из федерального бюджета. По итогам 2019 года лишь две российские компании вошли в топ-25 крупнейших поставщиков вооружения в мире, заняв в сумме 3,9% глобального рынка, следует из данных а Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Годом ранее в топ-25 было три российские компании с общей долей в 8,6%.

При том что спрос на оружие в мире растет, а общие продажи за прошлый год выросли на 8,5%, до 361 млрд долларов, ни одному из российских поставщиков не удалось увеличить выручку.

Концерн «Алмаз-Антей», производящий в том числе установки С-300, С-400 и С-500, а также печально известные комплексы «Бук», потерял 2% продаж. С общей выручкой в 9,47 млрд долларов крупнейший разработчик систем ПВО и ПРО откатился с 12-е на 15-е место в рейтинге SIPRI.

Объединенная судостроительная корпорация лишилась 4% выручки и опустилась на последнее место в топ-25 с продажами вооружений на 4,5 млрд долларов.

Главной головной болью для российского ОПК становится авиастроение. Продажи военных самолетов Объединенной авиастроительной корпорации в 2019 году рухнули на 1,3 млрд долларов, или 23%. В результате ОСК, занимавшая в прошлом году 17-е место в списке крупнейших мировых поставщиков, вылетела из топ-25, заработав за год 4,19 млрд долларов.

По сравнению с 2017 годом спад продаж достиг 35%.

Мировое лидерство среди поставщиков вооружений продолжают удерживать США. Пять американских военно-промышленных корпораций — Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics — в прошлом году продали оружия на 161 млрд долларов, заняв 61% рынка и 12 позиций в рейтинге топ-25.

«После США, в 2019 году вторая по величине доля продаж в общем объеме продаж вооружений топ-25 приходилась на Китай — 16%. На шесть западноевропейских компаний вместе приходилось 18% от общего объема продаж оружия», — отмечает SIPRI в релизе.

Наибольший процентный рост годового объема продаж оружия — 105% -зафиксирован у французской Dassault Aviation Group. «Резкий рост экспортных поставок боевых самолетов Rafale впервые вывел Dassault Aviation в число 25 ведущих военно-промышленных компаний», — констатирует директор программы вооружений и военных расходов SIPRI д-р Люси Беро-Судро.

Что касается российских поставщиков, то по ним продолжают бить американские санкции, отрезавшие «Рособоронэкспорт» от возможности проводить расчеты в долларах.

К началу 2019 года дебиторская задолженность на балансе госкомпании, включающая в том числе долг за поставленные, но не оплаченные вооружения, достигала достигла 812,9 млрд рублей, или 13 млрд долларов по курсу на тот момент.

За год долги контрагентов перед компанией, которая входит в «Ростех» и выполняет функции государственного посредника по экспорту и импорту оружия, выросли на 23%, или 151,8 млрд рублей.

Помимо неспоредственно долга от покупателей, которые либо приобретают оружие на российские кредиты, либо просто не платят, в этой сумме «еще лежат деньги, которые были реально заплачены, но зависли в банках в силу того, что они под санкции попали, и их уже не вытащить», объяснял ранее близкий к Рособоронэкспорту источник РБК.