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Брюссель утвердил «европейский акт Магнитского»

Новый закон Евросоюза, вводящий санкции против нарушителей прав человека по аналогии с американским «актом Магнитского», утвержден.

По информации РИА «Новости», решение опубликовано в официальном журнале ЕС и вступает в силу уже завтра. При этом ранее ожидалось, что «европейский акт Магнитского» начнет действовать с 10 декабря.

Пока в этот санкционный список не включен ни один фигурант, утверждает ТАСС.

Лидеры государств ЕС договорились о «создании глобального „черного списка“ лиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к его финансовой системе». В частности, предупреждают в Брюсселе, все активы включенных в санкционный список будут заморожены.

 

7 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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