Более половины россиян опасаются ядерной войны в скором времени

Более половины — 53% — опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян считают, что в мире сейчас реальна угроза ядерной войны. Среди респондентов 46-60 лет таких заметно больше — 63%.

О том, что эта угроза исходит, в первую очередь, от США, заявили 37% опрошенных. При этом 39% респондентов не считают возможным ядерную войну. Среди респондентов 18-30 лет таких 55%.

Еще 8% затруднились с ответом на вопрос, возможен ли в настоящее время в мире военный конфликт с применением ядерного оружия.

Всероссийский опрос был проведен 20–22 ноября среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.