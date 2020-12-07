Билли Айлиш отказалась от мирового турне

Фанаты Билли Айлиш (Billie Eilish) плачут и не верят свои глазам. Мировое турне любимой певицы «WHERE DO WE GO?», увы, не состоится в этом году. Такое жесткое решение команды артистки вызвало волну негодования. Поэтому девушка сочла нужным прокомментировать ситуацию и рассказать о своих планах на будущее.

«Мы проработали множество сценариев проведения концертов в условиях пандемии. Но ни один из них невозможно осуществить. Я знаю, как сильно вы хотите воспользоваться своими билетами и VIP-пропусками. Поэтому лучшее, что мы можем сейчас сделать, — это вернуть вам деньги»,

К сожалению, ответ американской звезды разочаровал многих пользователей Сети. Вместо того, чтобы войти в сложное положение Билли, они начали ее критиковать, ставя на передний план свои несбывшиеся мечты.

«Я не смогу достать билеты во второй раз. Годами ждал этой встречи. И теперь я должен вернуть такой шанс обратно?» — возмущается неудовлетворенный фанат.