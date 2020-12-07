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Билли Айлиш отказалась от мирового турне

© Instagram / Billie Eilish

Фанаты Билли Айлиш (Billie Eilish) плачут и не верят свои глазам. Мировое турне любимой певицы «WHERE DO WE GO?», увы, не состоится в этом году. Такое жесткое решение команды артистки вызвало волну негодования. Поэтому девушка сочла нужным прокомментировать ситуацию и рассказать о своих планах на будущее.
«Мы проработали множество сценариев проведения концертов в условиях пандемии. Но ни один из них невозможно осуществить. Я знаю, как сильно вы хотите воспользоваться своими билетами и VIP-пропусками. Поэтому лучшее, что мы можем сейчас сделать, — это вернуть вам деньги»,

К сожалению, ответ американской звезды разочаровал многих пользователей Сети. Вместо того, чтобы войти в сложное положение Билли, они начали ее критиковать, ставя на передний план свои несбывшиеся мечты.

«Я не смогу достать билеты во второй раз. Годами ждал этой встречи. И теперь я должен вернуть такой шанс обратно?»

— возмущается неудовлетворенный фанат.

Впрочем, истинные поклонники не отвернулись от певицы. Они решили поставить как можно больше лайков на этот пост, чтобы выразить свою любовь и поддержку Билли в ответ на ее заботу.

«Мы обязательно сообщим, когда вы снова сможете приобрести билеты на следующий тур. Очень люблю вас. Берегите себя, пейте больше воды, носите маски»,

— завершает свое сообщение артистка.

7 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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