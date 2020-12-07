Австралийцы оставили без еды белых акул

Популяция легендарной белой акулы у берегов ЮАР, достигавшая 300?500 особей, в последнее время значительно сократилась. Причиной, возможно, стали аппетиты австралийцев. Об этом пишет журнал «Форбс».



Одной из вероятных причин исчезновения белых акул из этого ареала считается то, что их оттуда прогнали касатки. А именно, две конкретные особи по прозвищам «Порт» и «Правый борт», хорошо знакомые местным исследователям подводного мира. Но эта версия не является главной. Оператор по погружению в клетке к белым акулам и фотограф Крис Фаллоус, а также южноафриканский ученый, специалист по акулам Энрико Дженнари считают, что главными виновниками депопуляции стал рыболовецкий промысел.

Выяснилось, что виновна во всем рыболовецкая компания Demersal Shark Longline, занимающаяся промыслом небольших акул — куньих и суповых, которые в дальнейшем поступают на австралийский рынок. Какая казалось бы здесь связь с белой акулой? Так вот, именно эти небольшие акулы являются главным источником питания белых акул, а точнее составляют 60% их рациона. Сами же австралийцы, зачастую и не представляют, что они едят пищу южноафриканских белых акул. Энрико Дженнари в этой связи отмечает, что если этот промысел не остановить, то через десять лет уникальное биоразнообразие у берегов ЮАР будет полностью уничтожено.

Ловля белой акулы законодательно запрещена в ЮАР с 1991 года. А само это животное является одним из символов страны, привлекающим множество туристов — любителей погружений в клетках к акулам. Всего же в мире насчитывается порядка 3500 особей белой акулы, которая, к сожалению, находится на грани исчезновения.