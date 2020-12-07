Археологическая загадка: зачем древние евреи делали фигурки обнаженных женщин

Эти фигурки носят скучное название: иудейские статуэтки-столбики; в научной литературе — Judean Pillar Figurines, а сокращенно — JPF. Но за сухим термином скрывается загадка, над которой уже не одно столетие ломают голову специалисты. С тех пор, как археологи начали копать в Иерусалиме и его окрестностях, где во времена Первого Храма располагалось Иудейское царство, им постоянно попадаются тысячи глиняных статуэток, изображающих обнаженных женщин, которые поддерживают руками грудь.



Что изображали эти фигурки и для чего их использовали древние евреи, было и остается предметом горячих споров, не в последнюю очередь потому, что эта загадка пересекается с более широкими дебатами о том, насколько правдивы библейские истории.

Археологи также обнаружили множество других статуэток, в основном изображавших животных и всадников.

Но особый интерес вызывают статуэтки-столбики, которые мы в дальнейшем будем называть JPF. Возможно, их вызывающе чувственная поза сильно противоречит современной интерпретации библейского запрета на сотворение идолов и предвзятые представления о периоде Первого Храма, как о времени невероятной святости и торжества монотеизма.

Египетские корни

Относительно JPF существует множество противоречащих друг другу теорий. Совсем недавно они обсуждались на конференции Управления древностей Израиля в рамках лекции профессора религиоведения в Университете Дьюка (США)Кэрол Мейерс о женщинах древнего Израиля.

Впервые JPF были обнаружены в 1880-х годах в гробнице недалеко от Бейт-Лехема. С тех пор на раскопках в Иерусалиме и его окрестностях были найдены в кучах мусора тысячи подобных фигурок, в основном сломанных. Похоже, они постоянно использовались в Иудее в конце периода Первого Храма, с VIII века до н.э. до вавилонского нашествия в 586 году до н. э.

На фигурках высотой около 15 сантиметров нижняя часть тела женщины заменена цилиндрической основой (отсюда и «столбик» в их научном названии), благодаря чему статуэтки могут стоять самостоятельно. На некоторых до сих пор видны слабые следы краски, а значит, неясно, действительно ли они изображали обнаженную женщину или на статуэтке были нарисованы одежда и украшения.

Что до головы, то в одних случаях она была сработана грубо, всего с двумя углублениями в глине, которые формировали нос и глаза, в то время как в других случаях голова имеет более сложную форму, украшенную головным убором в египетском стиле — и с улыбкой Моны Лизы.

Жена бога

Так кто же скрывается за этой улыбкой? Археологи в свое время предполагали, что JPFs изображали ханаанских богинь — Астарту или Анат. Но поскольку они были столь распространены в еврейских семьях, более вероятно, что речь идет о местной богине, полагает Раз Клеттер, археолог и исследователь из Хельсинкского и Варшавского университетов.

Наиболее вероятным кандидатом на эту роль является Ашера — жена или божественная спутница Яхве.

Ашера нередко упоминается в Библия в негативной коннотации – поклонение ей считалось идолопоклонническим культом, в то время как цари Иудеи Езекия и Иосия заслужили всяческие похвалы за то, что ввели религиозные реформы и уничтожили изображения этой богини.

Некоторые исследователи особенно консервативного толка, стремящиеся найти в археологических находках доказательства историчности Библии, ухватились за обломки JPFs, как за материальное свидетельство реформ Езекии и Иосии, которые должны были произойти соответственно в конце VIII и VII веков до н.э. В то же время нет никаких доказательств того, что хранение этих фигурок считалось криминалом в период Первого Храма или что их плачевное состояние является результатом иконоборческой кампании, — возражает Эрин Дарби, археолог и профессор религиоведения из Университета Теннесси. «В Иерусалиме где ни копни — найдешь статуэтку», — говорит она. JPFs были найдены как в богатых, так и а бедных домах, и, что более важно, до самого конца периода Первого Храма.

Независимо от того, изображают ли статуэтки Ашеру, возникает один вопрос: как они могли быть настолько популярными и безнаказанно использоваться в обществе, вторая заповедь которого гласит: «Не сотвори себе кумира».

Большинство ученых сегодня согласны с тем, что еврейская Библия была написана не раньше, чем в конце периода Первого Храма, во времена Иосии, и претерпела многочисленные исправления во время вавилонского изгнания и в начале периода Второго Храма. Таким образом, мы действительно не знаем, какая часть библейских запретов была частью системы верований древних евреев до вавилонского пленения.

Делать детей

Хотя ясно, что древние евреи не были такими монотеистами, с отвращением относящимся к идолам, как того хотелось бы некоторым, далеко не факт, что повсеместно распространенные JPF были задуманы, как культовые фигурки, изображающие Ашеру.

По словам Майерс, эта идентификация слишком сильно полагается на библейский текст, игнорируя тот факт, что фигурки не соответствуют тому, как люди в древнем Леванте изображали божества. Статуи богов обычно были крупнее; они были сделаны не из дешевой глины, а из более дорогих материалов; божество обычно изображалось стоящим на животном или держащим символический атрибут, например, рога в случае Ваала или звезду в случае Иштар.

Майерс предположила, что JPFs могут быть фигурками плодородия, статуэтками, которые изображали не богиню, а смертных женщин, которые молились о послании им ребенка. Эта теория приобрела популярность среди ученых-феминисток: они видят в фигурках возможность заглянуть в жизнь женщин периода Первого Храма, которых Библия по большей части игнорирует.

Но и в этой гипотезе есть множество пробелов, и Майерс первая признает тот факт, что фигурки иногда находят в гробницах, а это никак не вяжется с контекстом плодородия.

Дарби добавляет, что в домах древних евреев эти статуэтки не были обнаружены рядом с гирями или точильными камнями — предметами, которые обычно используют женщины.

«То, что фигурки находились в домах, еще не означает, что они были связаны исключительно с женщинами: в домах жили и мужчины, — шутит она. — В ассирийских текстах того периода описываются ритуалы, в которых участвует вся семья, включая мужчину, который считался главой семьи. И в них использовались различные фигурки».

Вопрос о JPF , как символе плодородия, зависит от того, как мы интерпретируем обнаженную грудь статуэтки. Плодородие – не единственно возможное значение этого символа. В культуре Древнего Леванта статуэтки женщин с обнаженной грудью появляются в контекстах, не имеющих ничего общего с плодородием. Этот мотив используется в фигурках, символизирующих, в числе прочего, защиту от злых сил, что связано с тем, что в древнем Леванте грудь и грудное молоко наделялись волшебными лечебными свойствами.

До тех пор, пока не найдены веские доказательства, склоняющие чашу весов к той или иной теории, статуэтки будут и впредь дразнить нас своей очаровательной загадочной улыбкой

Ариэль Давид, «ХаАрец»,