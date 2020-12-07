Apple признала проблему с зарядкой iPhone

Владельцы новых смартфонов Apple пожаловались на проблемы с зарядкой устройств. Об этом сообщает издание 9to5mac.

На связанные с iPhone неполадки еще в ноябре обратил внимание редактор издания Бен Лавджой (Ben Lovejoy). По словам журналиста, его iPhone 12 перестал заряжаться беспроводным способом — при этом автор пробовал зарядить устройство на трех сертифицированных Apple Qi-устройствах. Спустя некоторое время Лавджой обратил внимание на аналогичные сообщения от других пользователей новых смартфонов Apple.

В частности, в распоряжении редакции оказалась переписка одного из владельцев iPhone с сотрудником поддержки компании. Пользователь заявил, что его iPhone 12 Pro Max перестал заряжаться беспроводным способом. После перезагрузки неполадка на время устранилась, но затем зарядка снова сломалась. Представитель Apple заявил, что компания в курсе проблемы и работает над ее устранением. Журналисты сделали вывод, что американская компания признала неполадку.

Приблизительное количество проблемных смартфонов Apple неизвестно. Однако журналисты 9to5mac заметили на официальном форуме поддержки сотни обращений. Вероятно, что связанный с зарядкой баг будет устранен в одном из следующих обновлений iOS.