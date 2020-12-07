Аманда Сейфрид с удовольствием вернулась бы на площадку фильма «Мамма MIA!»

Не секрет, что у Аманды Сейфрид внушительный список актерских заслуг (от роли Козетты в адаптации «Отверженных» 2012 года до Карен Смит в фильме 2004 года «Дрянные девчонки»). Но если бы ей пришлось выбрать только один актерский состав, чтобы провести в нем остаток карьеры, это были бы звезды фильма «Мамма MIA!».

В эфире шоу The Rundown с Эрин Лим на канале E! News Аманда Сейфрид призналась, что с теплотой вспоминает коллег по мюзиклу.

«У меня есть татуировки, которые мы сделали вместе с двумя невероятными женщинами в моей жизни, которых я встретила на Мамма MIA!. Мы по-прежнему дружны», — сказала она, имея в виду актрис Эшли Лиллей и Рэйчел МакДауэлл.

Также Аманда добавила, что ей было очень весело с Колином Фертом, Стелланом Скарсгардом и Пирсом Броснаном, сыгравшими в ленте. Она с удовольствием вернулась бы на площадку, чтобы снять фильм о фильме и показать зрителям атмосферу за кулисами.