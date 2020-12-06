Врачи нашли еще одно неприятное осложнение после коронавируса

Переболевшие коронавирусом могут долго лечиться от его последствий, предупредил вирусолог из США Дэна Грейсон.
Как передает телеканал NBC, среди возможных последствий для мужчин — эректильная дисфункция.
«Даже после выздоровления пациенты не будут в безопасности, поскольку вирус может вызвать пожизненные осложнения», — отметил врач.
Ранее американские ученые обнаружили мутации возбудителя COVID-19, для которых не опасны антитела. Такая мутация была выявлена у норок в Дании и Голландии.
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