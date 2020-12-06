Вероятно в будущем нас ждёт отдельный сериал об Асоке Тано из «Звездных войн»

Актриса Розарио Доусон и режиссер Дэйв Филони дали большое интервью изданию Vanity Fair, посвященное выходу пятого эпизода сериала «Мандалорец». В нем дебютировала Асока Тано, на которую намекали до премьеры второго сезона шоу и открыто сказали в четвертом эпизоде. Роль ученицы Энакина Скайуокера доверили Доусон.

По словам актрисы, она сильно нервничала, когда ей впервые показали арты с персонажем. Это было еще до премьеры первого сезона «Мандалорца», а Дэйв Филони уже тогда думал о том, чтобы дать персонажу собственное шоу, вне «Повстанцев» и «Войн клонов». В итоге назначению актрисы помогли и фанаты, и ее знакомство с шоураннером Джоном Фавро.

«Я смотрела некоторые эпизоды «Войн клонов», но после получения роли начала смотреть все по порядку и увидела больше связей.»

Розарио также рассказала, что внимательно изучала работу Эшли Эпштейн, которая озвучила Асоку Тано, и смотрела, как меняется ее голос и энергетика, и как взрослел ее персонаж.

«Я изучала ее как сумасшедшая.»

Что касается Филони, то он рассказал, что команда сериала приложила огромные усилия, чтобы перенести внешность из анимационного шоу в лайв-экшен, добавить ей возраста и попасть в тон грима, который мог меняться при освещении. Дэйв сказал, что голубые глаза решили оставить по настоянию самой Доусон.

Результат этой творческой работы мы увидели в пятом эпизоде «Мандалорца», и фанаты в восторге. А началось все с простого твита, в котором актрису изобразили в образе Асоки. Розарио ретвитнула и запустила волнения среди фанатов. На текущий момент она появилась в одном эпизоде, но, по слухам, у нее будет сольный сериал.