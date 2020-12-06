В ВОЗ рассказали как быстрее покончить с пандемией

Чтобы быстрее покончить с пандемией, нужно инвестировать в вакцину, в предупредительные меры, а также финансировать сферу здравоохранения, особенно в странах третьего мира. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Ґебреесус в ходе брифинга.
«Это глобальный кризис, и решения должны распределять справедливо как глобальные общественные блага, а не как частные товары, которые только увеличивают неравенство», — добавил гендиректор ВОЗ. Массовые закупки и повсеместную вакцинацию от коронавируса он оценил в $4,3 миллиарда.
Положительные результаты испытаний вакцин в последние недели стали первым шагом к победе над COVID-19, добавил Ґебреесус.
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