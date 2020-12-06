В США уроженцев Курил признали японцами

Россиян, родившихся на Южных Курилах, в США назвали уроженцами Японии. Отметка об этом есть в правилах проведения розыгрышей грин-карт, которые опубликованы на сайте Бюро по консульским делам Госдепартамента США.

В документе содержится требование, чтобы граждане, рожденные на Южных Курилах, указывали в качестве страны происхождения Японию.

В тексте указано, что обладатели грин-карт, «которые родились на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, оплачивают налоги в Японии, а лица, родившиеся на Южном Сахалине, облагаются налогами в России».

Пометка появилась в правилах проведения розыгрышей грин-карт США в 2018 году, уточняет газета Hokkaido Shimbun.

Напомним, Япония оспаривает принадлежность Курил (Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи), опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате Второй мировой войны. Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор.