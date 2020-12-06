В США приняли резолюцию против Пригожина за «угрозу нацбезопасности»

Деятельность российского бизнесмена и предполагаемого владельца «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина признали угрозой национальной безопасности США. Об этом говорится в резолюции, единогласно принятой Палатой представителей Конгресса.

В комитете Палаты по международным делам документ против Пригожина и связанных с ним лиц назвали «сильным сигналом для людей, которые атакуют демократию».

Глава комитета Элиот Энгель заявил, что резолюция призывает США и ЕС расширить санкции против Пригожина, введенные этой осенью, и ввести дополнительные адресные ограничения.

«Поскольку такие, как Пригожин, продолжают свои атаки на демократии по всему миру, Конгресс должен послать сильный, единый сигнал: «Мы не потерпим их дестабилизирующих действий и готовы привлечь их к ответственности», — заявил Энгель, которого цитирует «Интерфакс».

В Конгрессе подчеркнули, что ЧВК «Вагнер» разжигает «смертоносные конфликты» по всему миру.