В Израиле научились производить настоящее коровье молоко без коров Израильский стартап Remilk надеется стать первой компанией в мире, которая выведет на рынок настоящие молочные продукты, в процессе приготовления которых «ни одна корова не пострадала». «Полагаться на животных для производства продуктов питания больше не стоит, – сказал The Times of Israel соучредитель стартапа Авив Вольф. – Животноводство разрушительно для нашей планеты. Пришло время для нового революционного изобретения, которое позволит перейти к продовольственной системе, требующей не больше, чем может дать наша планета». Вольф – бывший боевой командир подразделения спецназа ЦАХАЛ. После восьми лет военной службы работал в нескольких стартапах, пока не основал Remilk. Его партнер Кохави имеет докторскую степень в области биохимии белков в Научном институте Вейцмана и ранее руководил исследованиями и разработками в биотехнологических компаниях. В компании работает 10 человек, и в ближайшие шесть месяцев планируется добавить еще 15. Команда Remilk. Ори Кохави в светло-зеленой футболке посередине; Авив Вольф – первый справа Два предпринимателя составили карту химического состава молока, оценили содержание жира, лактозы и сахара в жидкости и определили, что ключевым ингредиентом для производства молока являются белки. Они решили создать белки искусственно. Гены, которые их кодируют, ввели одноклеточному организму, чтобы тот выработал требуемый белок, по выражению Вольфа, «эффективным и масштабируемым способом». Используя процесс микробной ферментации, они увеличили количество белка, которые затем лиофилизировали (высушили). «Первыми в мире мы производим молочные продукты, которые идентичны продуктам из коровьего молока: с таким же вкусом, текстурой, эластичностью, плавностью, но без холестерина и без лактозы, – говорит Вольф. – По сути, мы перенесли весь механизм производства молока в одноклеточный микроб. Нам не нужна остальная часть коровы, и, конечно же, нам не нужно тратить ресурсы на выращивание и содержание 900-килограммового животного».

Моцарелла из молочных белков Remilk По его словам, эта модель производства продуктов питания будет в 100 раз более рациональной с точки зрения экологии, чем существующая молочная система; в 25 раз более эффективной в отношении исходного сырья для молочных продуктов; в 20 раз более эффективной по времени и в 10 раз более рациональной с точки зрения водопотребления. Лабораторный белок точно такой же, как протеин, полученный от коровы. При смешивании – в соответствии с составом молока – с водой, растительными маслами, такими как кокосовое или подсолнечное, и растительным сахаром искусственное молоко и его производные получаются с точно такими же свойствами, вкусом и структурой. По словам Вольфа, сушеный белок будет продаваться молочным компаниям, а производители могут добавлять остальные ингредиенты для создания новых сыров, йогуртов и мороженого. Пицца с сыром из молочных белков Remilk Будут ли молочные продукты считаться молочными с точки зрения еврейской диеты? «Я не раввин, – говорит Вольф. – Но у коровы не взята ни одна клетка, и даже ген полностью синтезирован. Ни в одной из частей процесса не задействованы животные». Таким образом, технически продукт не является молочным. С независимой аудиторией проводились двойные слепые дегустации. Группы не могли отличить продукты из альтернативного сыра от традиционных сыров. По словам Вольфа, из-за в целом низкой цены на молоко во всем мире они изначально не смогут конкурировать с жидким молоком, потому сосредоточатся на сырных продуктах. Их продукт готов, но еще не созрел для коммерциализации, так как партнеры сейчас пытаются снизить себестоимость белка. По данным исследовательской компании MarketsandMarkets, рынок альтернативных продуктов из растительного молока, изготовленных из сои, миндаля, кокоса, овса и конопли, вырастет с 21,4 млрд долларов в 2020 году до 36,7 млрд долларов к 2025 году. Эти «альтернативы» обеспечат более низкие уровни холестерина и сахара и улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы. Все это ведет к увеличению потребления, говорится в отчете. Согласно отчету Всемирного фонда дикой природы, спрос на молочные продукты продолжает расти из-за роста мирового населения, роста доходов, урбанизации и вестернизации рационов азиатских гигантов, таких как Китай и Индия. Это увеличивает нагрузку на природные ресурсы, включая почву и воду. Молоко выдаивается у 270 миллионов коров, а выбросы парниковых газов усугубляют изменение климата. Кроме того, молочное животноводство и производство кормов могут привести к потере экологически важных территорий, таких как водно-болотные угодья, леса и прерии. По мировым оценкам, для производства одного литра молока необходимо 1020 литров воды. Молочная промышленность подвергается критике со стороны организаций по защите прав животных, таких как «Люди за этичное обращение с животными» (PETA), которые заявляют, что с дойными коровами обращаются как с машинами для производства молока. Большинство коров в молочной промышленности подвергаются многократному осеменению для рождения телят, а затем их отделяют от новорожденных. Генетические манипуляции и, в некоторых случаях, антибиотики или гормоны также используются для того, чтобы заставить коров производить дополнительное количество молока. Коровы голштинской породы на молочной ферме Remilk – не единственная компания, работающая над альтернативными молочными продуктами. Австралийско-американская компания Change Foods использует биоинженерные технологии для создания таких сыров и молочных продуктов. Компания New Culture из Сан-Франциско тоже заявляет, что делает «коровий сыр без коровы». Немецкая Legendairy Foods и бельгийская Those Vegan Cowboys тоже используют микробную ферментацию для получения белков, аналогичных молочным. Израильская Bio Milk извлекает вырабатывающие молоко клетки коровьего вымени и переносит их в биореактор, где они начинают вырабатывать молоко в отрыве от вымени. «Они используют похожие процессы, – сказал Вольф. – Но с нами работают очень стратегические коммерческие партнеры, и мы быстро выйдем на рынок». Вольф нацелен на начало 2022 года, когда Remilk предложит свой первый доступный коммерческий продукт. «Мы полагаем, что Ремилк будет первым на рынке». Мария Якубович

