Умирающая Шеннен Доэрти показала фото с мамой

Умирающая от тяжелой формы рака Шеннен Доэрти показала фото с мамой. Голливудская актриса Шэннен Доэрти показала свою маму Розу.

Так, на своей странице в Instagram 49-летняя звезда культовых сериалов «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные» запостила фото с родным человеком. На снимках женщины нежно позируют, излучая тепло.

Как отметила знаменитость, на днях ее мама праздновала день рождения.

Вчера был день рождения моей мамы. Я не публиковала пост, потому что была очень занята, проведя с ней замечательный день. Мама, мне так повезло, и для меня большая честь называть тебя «мама». Ты — луч света, бесконечный источник поддержки и любви, и одна из моих любимых людей. Я так тебя люблю. — написала Шеннен.

В комментариях растроганные фанаты актрисы поздравили маму звезды с праздником. Также пользователи отметили, что Шеннен очень похожа на Розу.