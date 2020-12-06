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Ученые: Полмиллиона жителей США могут умереть от коронавируса

Количество умерших от коронавируса в США может увеличиться почти вдвое, несмотря на массовую вакцинацию. Об этом заявили в Институте систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон.

Как сообщает CNBC, эксперты прогнозируют к апрелю около 539 тыс. погибших от COVID-19, даже если к тому времени уже начнется вакцинация. При этом суточная смертность может достичь пика в январе и превысить 3 тыс. человек.

Ранее, 3 декабря, в Штатах зафиксировали новый рекорд по смертям от коронавируса за сутки — 3157 человек.

6 декабря, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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