Ученые: Полмиллиона жителей США могут умереть от коронавируса

Количество умерших от коронавируса в США может увеличиться почти вдвое, несмотря на массовую вакцинацию. Об этом заявили в Институте систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон.

Как сообщает CNBC, эксперты прогнозируют к апрелю около 539 тыс. погибших от COVID-19, даже если к тому времени уже начнется вакцинация. При этом суточная смертность может достичь пика в январе и превысить 3 тыс. человек.

Ранее, 3 декабря, в Штатах зафиксировали новый рекорд по смертям от коронавируса за сутки — 3157 человек.