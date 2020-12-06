Ученые отыскали капсулу с грунтом астероида Рюгу

Поисковая группа «Хаябусы-2» нашла капсулу с грунтом астероида Рюгу, которая совершила посадку в Австралии. Теперь специалистам предстоит разобрать капсулу и извлечь из нее запечатанный контейнер с пробами, который будет отправлен в Японию, где его вскроют, сообщается в твиттере миссии.

Автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2» стала второй миссией Японии по доставке на Землю вещества астероида и первой исследовательской программой, целью которой стал астероид спектрального класса С. Считается, что подобные тела образовались на заре Солнечной системы и могли быть поставщиками на молодую Землю воды и органических соединений, кроме того, сравнение данных анализа грунта разных астероидов поможет понять их отличия друг от друга.

В общей сложности основная научная программа миссии продлилась шесть лет, за это время станция успела добраться до околоземного астероида (162173) Рюгу, изучить и картографировать его, высадить на поверхность астероида четыре небольших модуля, а также получить две пробы грунта, после чего совершила обратный перелет до Земли.

5 декабря 2020 года станция сбросила герметичную капсулу с грунтом Рюгу в атмосферу Земли, а через несколько часов та совершила посадку на полигоне Вумера в Австралии. В ходе снижения капсула включила свой радиомаяк, что позволило поисковым группам определить ее местоположение при помощи пяти антенных станций и выслать вертолет. В общей сложности на поиски капсулы ушло два часа, в результате поисковая группа обнаружила и ее, и парашют в расчетной зоне посадки.

Теперь специалисты доставят капсулу в чистую комнату, где будет произведен ее разбор и оперативный анализ стравленного газа, который мог выделиться из вещества Рюгу, до того момента, когда он будет загрязнен атмосферой Земли. Сам контейнер для проб вскрывать в Австралии не будут, его погрузят в транспортировочный ящик и доставят в Японию чартерным рейсом раньше членов поисковой группы. Ожидается, что контейнер окажется в чистой комнате в Японии в середине декабря, а вскроют его в условиях вакуума в конце декабря этого года. В середины января начнется извлечение образцов грунта в условиях азотной атмосферы и их предварительное изучение, в частности, будет произведено взвешивание образцов грунта и их анализ при помощи оптического и гиперспектрального микроскопов, а также инфракрасной Фурье-спектроскопии.