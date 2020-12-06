Ученые научились определять рак по смеху

Рак легких на ранних стадиях можно заметить при смехе, глубоком дыхании или кашле. Так считают американские онкологи, пишет Daily Express.

По словам ученых, одним из самых распространенных симптомов болезни является боль в груди во время смеха. Болевые ощущения могут указывать на закупорки в легких, скопление жидкости, увеличение лимфатических узлов и опухоли и становиться сильнее при глубоком дыхании и кашле.

При малейшем подозрении эксперты советуют обращаться к врачам. Они напоминают, что рак легких на ранних стадиях обычно протекает бессимптомно, и советуют быть максимально внимательными особенно людям из группы риска.