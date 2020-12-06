Ученые нашли способ защиты мозга после травм на фоне нарушений сна

Российские и зарубежные ученые нашли способ защитить мозг после черепно-мозговых травм на фоне длительных нарушений сна. Об этом сообщает журнал Progress in Brain Research.

В исследовании участвовали ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ШБМ ДВФУ), а также Италии, Испании и Швеции. По их словам, методика подходит для людей среднего и пенсионного возраста. Она поможет защитить нейроны и сократить риски утраты интеллектуальных функций мозга, а также деградацию его тканей.

Специалисты смоделировали нарушения в работе мозга, установили гормоны и белки, влияющие на развитие нейродегеративных процессов. Они предложили компенсировать процессы, доставляя лекарственные вещества через нанокристаллы двуокиси титана.

Подобные нарушения в работе мозга могут возникать у участников военных действий, которые часто сталкиваются с недостатком или отсутствием сна во время тех или иных операций. На этом фоне даже легкая ЧМТ может плохо повлиять на здоровье, заявил сотрудник ШБМ ДВФУ Игорь Брюховецкий.

Однако чаще нарушения характерны для людей среднего возраста, у которых есть сосудистые заболевания центральной нервной системы, начальные признаки нарушения мозгового кровообращения, вызывающие риск инсульта. Нейродегеративный процесс может запустить сотрясение мозга, уточнил ученый. В группе риска также те, кто работает в ночные смены, в том числе врачи, подчеркнул Брюховецкий.