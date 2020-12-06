Тихановская предрекла конец режиму Лукашенко

Протесты в Белоруссии длятся уже пятый месяц. За этот период белорусы научились отстаивать свои права и продемонстрировали единство, заявила лидер белорусского оппозиции Светлана Тихановская на своей странице в Telegram.

Накануне Марша воли, который должен состояться 6 декабря она призвала жителей страны показать, что народ не намерен сдаваться. «Наша победа неизбежна — режим прекратит свое существование», — подчеркнула Тихановская и добавила, что каждый из нас несет ответственность за будущее страны.

«Мы не позволим отбирать наши права и закрывать глаза на преступления. И напомним об этом каждому, кто окажется в Единой Книге Регистрации Преступлений», — отметила Тихановская.

Напомним, в Белоруссии с августа не стихают протесты из-за итогов президентских выборов, на которых Лукашенко получил 80%, а его главная противница Светлана Тихановская — всего 10%. Избиратели заявляют, что победа Лукашенко была достигнута благодаря фальсификациям. С 9 по 12 августа протестующих жестко разгонял ОМОН. Силовики набрасывались и на случайных прохожих, велосипедистов, автомобилистов, людей задерживали и жестоко избивали в изоляторах. Позднее жители белорусских городов стали выходить на протестные акции не только против Лукашенко, но и против произвола, жестокости силовиков. Митинги не прекращаются до сих пор.