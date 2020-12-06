Санду потребовала немедленной отставки правительства Молдовы

Избранный президент Молдавии потребовала немедленной отставки правительства страны. Соответствующее заявление она сделала в ходе акции протеста в Кишиневе.
Перед зданием правительства страны сейчас находятся сторонники Санду. Протестующие заблокировали движение в центре молдавской столицы.
По словам Санду, отставка правительства необходима для проведения досрочных выборов в парламент.
Ранее парламент Молдавии лишил Санду части полномочий — депутаты одобрили в финальном чтении законопроект о переподчинении Службы информации и безопасности парламенту страны. Это решение вызвало возмущение парламентской оппозиции, представители которой заблокировали трибуну.
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