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Санду потребовала немедленной отставки правительства Молдовы

Избранный президент Молдавии потребовала немедленной отставки правительства страны. Соответствующее заявление она сделала в ходе акции протеста в Кишиневе.

Перед зданием правительства страны сейчас находятся сторонники Санду. Протестующие заблокировали движение в центре молдавской столицы.

По словам Санду, отставка правительства необходима для проведения досрочных выборов в парламент.

Ранее парламент Молдавии лишил Санду части полномочий — депутаты одобрили в финальном чтении законопроект о переподчинении Службы информации и безопасности парламенту страны. Это решение вызвало возмущение парламентской оппозиции, представители которой заблокировали трибуну.

6 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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