Ученые нашли способ защиты мозга после травм на фоне нарушений сна Warner Bros. выпустит 17 новых фильмов в 2021 году » Санду потребовала немедленной отставки правительства Молдовы Избранный президент Молдавии потребовала немедленной отставки правительства страны. Соответствующее заявление она сделала в ходе акции протеста в Кишиневе. Перед зданием правительства страны сейчас находятся сторонники Санду. Протестующие заблокировали движение в центре молдавской столицы. По словам Санду, отставка правительства необходима для проведения досрочных выборов в парламент. Ранее парламент Молдавии лишил Санду части полномочий — депутаты одобрили в финальном чтении законопроект о переподчинении Службы информации и безопасности парламенту страны. Это решение вызвало возмущение парламентской оппозиции, представители которой заблокировали трибуну.

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