Ребел Уилсон очень изменилась за год

Популярная австралийская актриса Ребел Уилсон рассказала подписчикам в Instagram о своей борьбе с лишним весом и раскрыла некоторые подробности личной жизни.

В декабре 2019 года 40-летняя звезда объявила «год здоровья» и поставила себе цель похудеть до 75 кг. На прошлой неделе она достигла желаемого результата на месяц быстрее, чем планировала, и пообещала поклонникам, которые ее поддерживали, прямой эфир.

Так, Ребел поделилась, что до того, как начала вести здоровый образ жизни, ненавидела свою внешность и была склонна к эмоциональному перееданию.

«Я использовала свой лишний вес как барьер от людей, чтобы они не сближались со мной», − пояснила Уилсон.

Она уточнила, что большая часть ее оздоровительного пути была связана с преодолением вредных привычек в еде − тяги к фаст-фуду и сладкому.

Теперь звезда соблюдает диету с высоким содержанием белка, пьет много воды и старается не превышать 1500 калорий в день.

Также она активно занимается спортом шесть раз в неделю, отдавая предпочтение кардио упражнениям и тяжелой атлетике. Ребел полюбила пешие прогулки и советует этот действенный и «бесплатный» способ похудения всем.

Во время онлайн-трансляции актриса подтвердила, что встречается с мужчиной, который появляется с ней на фото в соцсетях.

«Кто-то спрашивает меня, «тот горячий парень в твоем инстаграме бойфренд?» Да, он мой парень», – рассказала Уилсон.

Она отметила, что 29-летний Джейкоб Буш непубличная личность, поэтому она не делится какими-то деталями о нем. При этом Ребел подчеркнула, что отношения с ним начались задолго до ее похудения.

«Это доказательство того, что вам не обязательно быть какого-то определенного размера, чтобы завести роман», – подытожила актриса.

Джейкоб Буш принадлежит к легендарной семье пивоваров Budweiser. В 2016 году он с двумя друзьями открыл собственную пивоварню Son’s Beer.

По данным СМИ, личное состояние бизнесмена составляет 100 миллионов долларов.