Пилоты сняли с воздуха самый гигантский айсберг в мире

Самолет королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) cфотографировал крупнейший в мире айсберг, который дрейфует через Южную Атлантику. Самолет A400 пролетел над айсбергом площадью 4200 кв. км. Он называется A68a, а новые детальные фотографии позволяют проанализировать даже очень мелкие детали его поверхности.

На снимках видны многочисленные трещины, ледяные куски, которые отделились от него, и туннели, которые расположились чуть выше уровня моря. Антарктический айсберг уже оказывает влияние территорию Южной Георгии. A68a находится всего в 200 км от острова, и существует возможность, что он застрянет на мелководье рядом с ним.

Спутниковые снимки, которые ученые получили в последние недели, также свидетельствуют о том, что края A68a быстро разрушаются. Но некоторые из отколовшихся кусочков сами по себе являются большими айсбергами, поэтому ученым придется отслеживать и их — эти глыбы могут представлять опасность для морских судов.

Новые фотографии и видео A400 проанализируют, чтобы попытаться понять, как поведет себя айсберг в ближайшие недели и месяцы.

Айсберг А-68 откололся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года. Тогда его площадь составляла 5,8 тыс. кв. км — это в два раза больше, чем площадь Москвы. Его размер составлял 175 км на 50 км, средняя толщина 190 м, а масса — 1 трлн т. Откалывание А-68 уменьшило общую площадь шельфового ледника «Ларсен C» на 12%.