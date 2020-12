Вероятно в будущем нас ждёт отдельный сериал об Асоке Тано из «Звездных войн» К Земле летит японская капсула с грунтом с астероида » Новый Xbox Series X назвали разочарованием года Новая игровая консоль Xbox не произвела впечатления приставки нового поколения. Об этом в материале для Forbes заявил игровой журналист Мэтт Гарднер (Matt Gardner). Автор заметил, что считает Xbox Series X улучшенной версией Xbox One X, особенно в плане дизайна корпуса. Однако обновление серии не показалось ему «захватывающим», чего он ожидал от приставки нового поколения. По словам Гарднера, он сыграл в несколько тайтлов, но не смог понять, чем новая консоль оказалась радикально лучше прежней. «Конечно, все стало четче и быстрее, но что еще?» — задался вопросом журналист после прохождения Call of Duty: Black Ops Cold War и Watch Dogs: Legion на приставке от Microsoft. Гарднер заявил, что разочарован «разрекламированными» нововведениями консоли 2020 года выпуска. Например, функцию Quick Resume автор назвал не такой быстрой, как казалось, и требующей постоянного подключения к интернету. Минорные изменения в контроллере, тем не менее сделали невозможным использование прежних док-станций для его зарядки. Колумнист Forbes подчеркнул, что на Xbox не так много эксклюзивных игр, как на PS5, поэтому Microsoft следует подумать над решением проблемы в этом направлении. Журналист заметил, что выпуск Halo Infinite постоянно откладывается, а дата выхода таких игр, как Fable, State of Decay 3 и Forza, вообще не раскрывается. В заключении автор заявил, что чувство разочарования, возможно, вызвано лишь его завышенными ожиданиями. «Я готов поспорить, что многие владельцы PlayStation 5 испытывают такие же чувства по отношению к своим новым консолям», — подытожил Гарднер.

загрузка...