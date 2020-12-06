Найдена первая противостоящая антителам мутация коронавируса

Ученые нашли первую мутацию коронавируса, которая может распознавать антитела и противостоять им. Об этом сообщает журнал Nature.

Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона обнаружили одну мутацию SARS-CoV-2, которая маскирует его от всех антител, выработанных для борьбы с вирусом. Также были найдены мутации, которые ускользали выборочно от одного из трех антител.

Как отмечает издание, часть из таких изменений широко распространена у инфицированных COVID-19, а мутация, скрывающаяся от всех антител, обнаружена в Нидерландах и Дании.