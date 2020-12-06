Как живет профессиональная балерина plus-size из Бразилии

Каждый из нас хоть раз в жизни слышал рассказы о балетной школе: о сложном отборе, о жестких вердиктах и об изматывающих тренировках тех, чьи сложение и выворотность стоп все-таки сочтут перспективными на вступительном экзамене. Образ самой балерины в глазах сторонней публики также неизменен: невесомая хрупкая нимфа, парящая над сценой. Ну а каждый лишний килограмм в этой профессии, кажется, может поставить крест на карьере.

33-летняя Джулия Дель Бьянко из Бразилии не позволила, чтобы физические параметры стали помехой на пути к мечте. Девушка называет себя первой профессиональной балериной plus-size. Как Джулия не сдавалась и все-таки добилась успеха, рассказываем в нашем материале.

Джулия Дель Бьянко

Джулия Дель Бьянко из города Лимейра, штат Сан-Паулу, занималась балетом с самого детства. В возрасте шести лет она уже приняла участие в своем первом спектакле. Он же стал и первым непростым опытом, когда Джулии пришлось столкнуться с критикой собственной фигуры. Спустя пару дней после спектакля в классе все обсуждали фотографии и девочки сравнивали себя с другими.

Джулия Дель Бьянко в детстве

Девочки обсуждали, кто как выглядит, у кого есть живот, и я тогда подумала, что у меня он есть. Это был первый раз, когда я почувствовала себя толстой,

— писала Дель Бьянко у себя в блоге.

Тем не менее Джулия не бросила занятий танцами и решила, что никто не может лишить ее мечты, хотя критические отзывы о ее внешности на этом не закончились. К подростковому возрасту Джулия уже стала заметно поправляться. Преподаватели рекомендовали ей оставить занятия балетом и искать себя в другом деле. Саркастичные комментарии позволяли себе и совершенно посторонние люди. Так, у себя в инстаграме Дель Бьянко вспоминала один эпизод, случившийся на фотосессии в балетном классе, когда ей было 15 лет.

Джулия Дель Бьянко в возрасте 15 лет

Мне уже было очень грустно, потому что я носила одежду большего размера, чем другие девушки в классе. Слишком большую для подростка. Со всем этим пришло ощущение полнейшей неудачи: у меня нет идеального тела для балета, и я недостаточно стараюсь. И помню, как фотограф сказал мне: «Ух ты, твоя голова такая маленькая по сравнению с телом!». И он рассмеялся при мне.

Разумеется, когда пришли готовые фотографии, я видела только свою крошечную голову. Сегодня я смотрю на эти фотографии и думаю о том, как сильно я ненавидела себя. Будьте осторожны, комментируя тело и внешность другого человека. Вы не знаете, через что проходит человек. Оставляйте свои комментарии при себе,

— советует своим подписчикам Джулия.

Несмотря на то что в карьеру девушки мало кто верил, она все-таки добилась своего. Дель Бьянко танцевала даже репертуарные классические постановки, например «Баядерку» в одном из театров Лимейры.

Я никогда не зависела от мнения других. Сегодня я регулярно посещаю разные балетные мастер-классы, чтобы развиваться дальше. И другие участники часто смотрят на меня так, будто я дверью ошиблась. Но когда они видят, как я стою на пуантах, как двигаюсь, они начинают относиться ко мне с уважением. Балет — не только для худых. Хотя, конечно, даже для людей с обычным весом это большие нагрузки. Я понимаю, что мои суставы испытывают повышенное напряжение, поэтому регулярно прохожу обследования. К счастью, серьезных травм у меня не было,

— рассказывала Джулия в интервью немецкому изданию Myself.

Дель Бьянко также прошла обучение по специальности «преподаватель балета» и сегодня сама ведет мастер-класс, а во время пандемии проводит и много онлайн-уроков. Танцует Джулия не только балет, но и джаз-модерн, а также современные танцы.



Сегодня она чаще выступает с сольными номерами в рамках программы театра Studio de Dança Daniela Alonso. Впервые с сольной программой она выступила в 2014 году — это был способ преодолеть очередной кризис и неуверенность в себе.

Это было первое соло Джулии, которая приняла себя в рамках своих ограничений и возможностей,

— вспоминала танцовщица свой номер «Простой вальс», куда были включены и элементы классического балета.

Сегодня Джулию приглашают также в качестве модели на показы бразильских брендов. Кроме того, она регулярно принимает участие в съемках для проекта Pop Plus, который поддерживает женщин plus-size.

Дель Бьянко не стесняется изменений, произошедших с ее телом, и часто постит коллажи из старых и современных фотографий, рассказывая, как ей удалось принять себя и стать счастливей.

Слева — 16-летняя Джулия, которая казалась себе самым толстым человеком на любой вечеринке. Она никогда бы не сфотографировалась в одежде, которую носит Джулия с фотографии справа, потому что, в конце концов, что подумают другие?

— подписала один из коллажей танцовщица.

Сейчас за жизнью Дель Бьянко в инстаграме следит 40 тысяч подписчиков. Правда, блог девушка посвящает в основном именно своей профессии. А вот о личной жизни Джулии известно мало. Она делится лишь фотографиями со своим братом Матеусом, который умер несколько лет назад. Ему Джулия посвящает трогательные посты и регулярно вспоминает о нем в день его рождения.

Я думаю о тебе каждый день. Ты меня вдохновляешь каждый день. Потерять тебя было самым трудным, что когда-либо случалось со мной,

— искренне признавалась Джулия в одной из записей в блоге.Сейчас Дель Бьянко с нетерпением ждет возвращения на сцену, когда закончится пандемия коронавируса, а пока делится с подписчиками полезными видео с тренировками, не стесняясь показать и неудачные дубли, например, когда не удалось сохранить равновесие.

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