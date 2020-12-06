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К Земле летит японская капсула с грунтом с астероида

Сконструированный в Японии зонд «Хаябуса-2» сбросил на нашу планету капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу.

По информации Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), реголит должен прибыть на Землю вечером 5 декабря по московскому времени. Посадка капсулы ожидается на территории Австралии.

Рюгу, астероид 900 м в окружности, отстоит от Земли на 340 млн км. Аппарат JAXA в прошлом году собирал оттуда «землю» дважды. Для этого поверхность космического объекта пришлось взрывать.

6 декабря, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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