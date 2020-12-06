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Ford объявил о разработке гигантского бензинового V8 (фото)

Фирма Ford объявила о разработке гигантского бензинового V8 рабочим объемом свыше семи литров. Секретный проект Megazilla анонсировал ведущий инженер подразделения Ford Performance Майк Гудвин. Основой для нового двигателя послужит нижневальный «атмосферник» 7.3 Godzilla, который ставится на пикапы линейки Super Duty.

О том, что Ford занимается проектом огромного бензинового V8 стало известно из видео канала Performance Racing Industry. Характеристики будущего силового агрегата держатся в секрете, но известно, что он окажется производительнее 7,3-литрового мотора Godzilla с отдачей 436 лошадиных сил и 644 Нм.

Поскольку Godzilla V8 — двигатель для лёгких грузовиков и тяжёлых пикапов, у «атмосферника» солидный запас прочности. Например, нагнетатель фирмы Whipple позволяет увеличить отдачу сразу на 60 процентов, не потеряв в надёжности. Однако инженеры Ford Performance наверняка не будут ставить компрессор и найдут способ повысить мощность и крутящий момент, сохранив верность атмосферной конструкции.

Godzilla 7.3 V8 — довольно современный агрегат с карбоновым впускным коллектором, алюминиевыми головками цилиндров, системой изменения фаз газораспределения и распределённым впрыском. Однако передовые решения не повлияли на неприхотливость, надёжность и доступность, ведь цена мотора в сборе — всего 8150 долларов.

6 декабря, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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