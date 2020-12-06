Ford объявил о разработке гигантского бензинового V8 (фото)

О том, что Ford занимается проектом огромного бензинового V8 стало известно из видео канала Performance Racing Industry. Характеристики будущего силового агрегата держатся в секрете, но известно, что он окажется производительнее 7,3-литрового мотора Godzilla с отдачей 436 лошадиных сил и 644 Нм.

Поскольку Godzilla V8 — двигатель для лёгких грузовиков и тяжёлых пикапов, у «атмосферника» солидный запас прочности. Например, нагнетатель фирмы Whipple позволяет увеличить отдачу сразу на 60 процентов, не потеряв в надёжности. Однако инженеры Ford Performance наверняка не будут ставить компрессор и найдут способ повысить мощность и крутящий момент, сохранив верность атмосферной конструкции.

Godzilla 7.3 V8 — довольно современный агрегат с карбоновым впускным коллектором, алюминиевыми головками цилиндров, системой изменения фаз газораспределения и распределённым впрыском. Однако передовые решения не повлияли на неприхотливость, надёжность и доступность, ведь цена мотора в сборе — всего 8150 долларов.