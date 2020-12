Ford объявил о разработке гигантского бензинового V8 (фото) Умирающая Шеннен Доэрти показала фото с мамой » Что посмотреть на выходных — список легких фильмов, которые поднимут настроение Предлагаем тебе расслабиться с помощью легкого фильма с незамысловатым сюжетом, который точно поднимет тебе настроение. Довольно часто мы просматриваем какие-либо фильмы, чтобы создать настроение. Кому-то хочется погрустить, кому-то — посмеяться. Цели у всех разные, но мы точно знаем, что в трудные периоды лучше насладиться простым жизненным фильмом, герои которого очень напоминают нам самих себя. Начнем с картины 2009 года «Простые сложности» («It’s Complicated»), рассказывающей о женщине, перед которой стоит непростой выбор — дать второй шанс отношениям со своим бывшим мужем или попробовать построить отношения с новым знакомым. Вслед мы хотим посоветовать комедию 2013 года «Мы — Миллеры» («We’re the Millers»), в центе сюжета которой раскрывается история одной семьи, каждый из членов которой переживает собственный кризис, но лишь одно путешествие кардинально меняет их жизнь. Третий фильм из нашей подборки вышел в 2006 году и называется «Отпуск по обмену» («The Holiday»). Здесь разворачивается история двух женщин, которые на некоторое время поменялись домами, и этот простой обмен перевернул их жизнь с ног на голову. Никто не останется равнодушным к этой киноленте. Список легких фильмов, которые идеально подойдут для просмотра после тяжелого дня: «Простые сложности» («It’s Complicated»), 2009 год;

«Мы — Миллеры» («We’re the Millers») 2013 года;

«Отпуск по обмену» («The Holiday»)

«Замуж на 2 дня» («Un plan parfait»), 2012 год;

«Эта дурацкая любовь» («Crazy, Stupid, Love.»), 2011 год;

«Удачи, Чак!» («Good Luck Chuck»), 2007 год;

«Девушка моего лучшего друга» («My Best Friend’s Girl»), 2008 год;

«Рыцарь дня» («Knight & Day»), 2010 год;

«Обещать — не значит жениться» («He’s Just Not That Into You»), 2009 год;

«Секс по дружбе» («Friends with Benefits»), 2011 год.

