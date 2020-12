Илон Маск решил переехать в новое место жительства Пилоты сняли с воздуха самый гигантский айсберг в мире » Бесчинства российских наемников «Вагнера» в Африке — контроль над золотом и алмазами «Журналисты и граждане Центральноафриканской Республики (ЦАР) все чаще становятся мишенями для российских наемников в стране — к такому выводу пришла в ходе своего расследования газета The Daily Beast. Свидетели российской агрессии в ЦАР утверждают, что насилие продолжается после убийства в 2018 году трех российских журналистов, расследовавших местную деятельность группы Вагнера, наемнической организации, связываемой с близким другом президента России Владимира Путина. В целях защиты наемников и распространения лжи о конкурирующих миротворцах из западных стран появляются скоординированные пророссийские дезинформационные кампании в соцсетях», пишет The Daily Beast.



«В ЦАР, одной из беднейших стран мира, бушует жестокая гражданская война с 2013 года, когда коалиция повстанцев, в основном мусульманских, под названием Séléka, взяла под контроль столицу, Банги, и свергла правительство. В ответ на восстание повстанцев и грабежи христианские ополченцы начали кровавую этническую чистку мусульманского меньшинства в стране. ООН ввела эмбарго на поставки оружия в ЦАР в декабре 2013 года в ответ на широко распространенные нарушения прав человека и учредила миротворческую миссию, но большая часть хрупкой страны по-прежнему контролируется повстанческими боевиками (которые теперь называют себя бывшими Séléka) и христианскими боевиками, которые сражаются друг с другом за контроль над территорией и обильными природными ресурсами», — напоминает газета. «В 2016 году бывший премьер-министр Фостен-Аршан Туадера был избран президентом страны, но, когда он готовился вступить в должность, (…) Франция, которая в конце 2013 года отправила в страну войска, чтобы предотвратить насилие между религиозными ополченцами, завершила свою военную миссию в неспокойной стране. Тогда Туадера обратился к России за помощью в укреплении вооруженных сил его страны и отмене эмбарго ООН на поставки оружия. Кремль принял этот запрос, но не без согласия африканского государства позволить России добывать свои природные ресурсы. (ООН утвердила российскую учебную миссию в ЦАР в 2017 году)», — говорится в статье.

«С тех пор Валерий Захаров, бывший сотрудник российской военной разведки, был назначен советником президента Туадеры по национальной безопасности, и Москва прислала оружие и сотни военных советников и наемников. Россия также вовлечена в интенсивную словесную войну и битву за политическое влияние в ЦАР с Францией, представители которой входят в состав миротворческой миссии ООН, а также учебной миссии ЕС, которая предлагает стратегические рекомендации и оперативную подготовку вооруженных сил ЦАР. Между тем, как сообщается, российские наемники на местах преследуют граждан в качестве ответвления правительства Туадеры», — утверждается в публикации. «Эти российские солдаты передвигаются с места на место в [таких городах, как] Бамбари, преследуя мирных жителей и обвиняя их в принадлежности к повстанческим группировкам, — рассказал The Daily Beast местный фермер Али Мукта. — Они [российские наемники] даже избивают вас, если вы пытаетесь с ними спорить». «Наемников Вагнера, разбросанные по ЦАР и часто охраняющие прибыльные золотые и алмазные рудники, связывали с близким соратником президента России Владимира Путина Евгением Пригожиным (…) «, — отмечает The Daily Beast. «(…) Как выяснила The Daily Beast, ряд граждан и журналистов в ЦАР подверглись запугиванию и угрозам со стороны наемников Вагнера на фоне того, как русские обвиняли местных жителей в поддержке мусульманских повстанческих группировок и предупреждали их против публичных высказываний, особенно в связи с деятельностью вокруг золотого рудника «Ндассима» недалеко от южного города Бамбари, где были убиты трое российских журналистов», — говорится в публикации. «Когда в начале 2019 года в Бамбари вспыхнули столкновения между правительственными силами и бывшими повстанцами из Séléka , правительство полагалось на своих российских союзников, а также на некоторую помощь миротворцев ООН, чтобы вернуть себе регион. Но вскоре после освобождения городка стали появляться сообщения о нарушениях прав человека и запугивании со стороны российских бойцов. Торговцы, журналисты и даже больные пациенты в больнице сообщали о преследованиях со стороны российских наемников. Получившее наибольшую огласку заявление о пытках было сделано Махаматом Нур Мамаду, рыночным торговцем, который в прошлом году сообщил следователям ООН, что в январе 2019 года его удерживала в течение пяти дней в Бамбари группа россиян, которые якобы похитили его возле золотого рудника и отрезали ему палец по подозрению в том, что он является членом повстанческой группировки. Представитель ООН впоследствии заявил, что организация видела достаточно вещественных доказательств, чтобы сделать вывод о том, что Мамаду подвергался жестокому обращению и пыткам», — пишет издание. «В том же месяце, когда Мамаду был избит российскими боевиками, двое других рыночных торговцев сообщили, что подверглись преследованиям со стороны группы, состоящей примерно из пяти российских солдат, которые обвинили их в работе на мусульманских боевиков, когда они прибыли в больницу Бамбари, где некоторые из их коллег-торговцев проходили лечение в связи с травмами, полученными во время столкновений между поддерживаемыми Россией правительственными войсками и повстанцами. В результате недельного конфликта в 2019 году погибло около 30 человек, в том числе двое полицейских и 20 боевиков, и десятки человек прошли лечение от огнестрельных ранений в больнице. «Мы только что прибыли в госпиталь и собирались войти в главное здание, когда к нам подошли солдаты, схватили нас за рубашки и принялись обвинять нас в принадлежности к повстанцам, — рассказал The Daily Beast Манассе Белло, который продает продукты на центральном рынке Бамбари. — Мы сказали им, что пришли в больницу только повидать некоторых наших друзей, которые были ранены во время боевых действий, и что мы не является повстанцами, но они не хотели нас слушать». (…) «Они сказали, что мы либо признаемся, что работаем на повстанцев, либо пожалеем, что не сделали этого, — говорит 39-летний Белло, который раньше работал автомехаником в мастерской рядом с рынком. — После допроса, длившегося около часа, они приказали нам покинуть помещение и предупредили, чтобы мы никогда больше не посещали больницу». «Прежде чем их выгнали, торговцы видели, как русские пытались войти в больницу, чтобы допросить пациентов об их связях с повстанцами, но их остановил медицинский персонал. «Сотрудники больницы сказали, что не позволят кому-либо допрашивать пациентов, находящихся в критическом состоянии, — рассказал The Daily Beast Сайбу Исса, который также владеет магазином на центральном рынке Бамбари. — Солдаты настаивали, но медицинский персонал стоял на своем». «В прошлом месяце Сильвен Онана, журналист из ЦАР, начал разбираться в сообщениях о преследовании русскими местных жителей в Бамбари и посетил районы, расположенные недалеко от золотого рудника Ндассима. Онана планировал расспросить об утверждениях о насилии по отношению к посетителям рудника, в том числе о том, что жестокому обращению со стороны русских подвергся Мамаду, рыночный торговец. К удивлению Онаны, российские солдаты появились в месте, где он проводил интервью, изъяли его телефон и камеру и предупредили его, чтобы он никогда не возвращался в этот район», — говорится в статье. «Они обыскали меня всего, чтобы узнать, есть ли еще что-то, что они могут изъять у меня, — рассказал The Daily Beast Онана, фрилансер, который провел всего два дня в Бамбари, прежде чем русские обнаружили его. — Они позаботились о том, чтобы забрать все, что у меня было». (…) (…) «Как сообщала The Daily Beast в прошлом году, сейчас рудник, похоже, находится собственность российских интересов, направляемых через Lobaye Invest, местную фирму, которая, как оказалось, является дочерней компанией зарегистрированной в Санкт-Петербурге компании M Invest, имеющей связи с Пригожиным. «Никто не осмелится приходить на рудник Ндассима без приглашения, — говорит Мукта, фермер, живущий в нескольких километрах отсюда. — Если русские найдут вас где-нибудь рядом с золотым рудником, они обвинят вас в том, что вы повстанец, и сурово накажут». «В июле 2018 года трое российских журналистов — Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко — были убиты при попытке добраться до Бамбари для расследования деятельности группы Вагнера и золотого рудника Ндассима. И те, кто позже предпринял попытки выяснить, как погибли три журналиста, тоже оказались в беде. Примерно через два месяца после убийств Луи Коттой, журналист-фрилансер, расследовавший смерть российских журналистов, был жестоко избит в Банги тремя вооруженными местными мужчинами, которые забрали его телефон и ноутбук и оставили его с вывихнутым левым плечом и порезом над правым глазом, на который потребовалось наложить три шва. По словам Коттоя, нападавшие на него люди обвинили его в том, что он использовал свой телефон и ноутбук для «создания проблем для некоторых людей». «Они сказали, что я начал напрашиваться на неприятности, когда начал ходить в места, где меня быть не должно, и задавать вопросы, которые меня не касались», — рассказал The Daily Beast Коттой, который родился и вырос в Банги. Он опрашивал людей в городе недалеко от места убийства россиян, и за день до нападения на него ему позвонила анонимная, но «дружественная» ему женщина, которая посоветовала ему не продолжать свое расследование, потому что некоторых людям его работа не по душе. «Я знал, что [нападение] было связано с расследованием, потому что интервью, которые я проводил в последнее время, были связаны только с этим инцидентом». «Еще до нападения на Коттоя стало ясно, что любой, кто расследует, чем заняты Пригожин и его группа Вагнера в ЦАР, или пытается выяснить, как и почему российские журналисты были застрелены из автоматического оружия после того, как попали в засаду у города Сибут, недалеко от Банги, подвергает свою жизнь опасности. За две недели до избиения Коттоя и изъятия у него оборудования Петр Верзилов, член антикремлевской протестной группы Pussy Riot, по сообщениям, был отравлен в Москве в ожидании результатов частного расследования убийств Джемаля, Расторгуева и Радченко. В Сибуте, где были убиты российские журналисты, военнослужащие Центральноафриканских вооруженных сил (FACA), прошедшие обучение у российских инструкторов, предупредили людей, живущих недалеко от места, где были обнаружены тела, чтобы они не разговаривали со СМИ по поводу инцидента. Местных жителей предупредили, что их накажут, если они будут беседовать об убийствах», — сообщается в статье. «Иногда этих солдат FACA, которые предупреждали людей, сопровождали российские наемники, — рассказал The Daily Beast Глори Тику, камерунский журналист и правозащитник, находившийся в то время в Сибуте. — Все, что они хотели сделать — это запугать и устрашить запугать людей, чтобы гарантировать, что правда о том, что случилось с российскими журналистами, никогда не будет рассказана». Газета также упоминает о (…) «сети блогов и аккаунтов в соцсетях в стране, которые быстро встают на защиту России, когда происходят акты запугивания и насилия. Когда три российских журналиста были убиты в Сибуте, многочисленные аккаунты в Facebook утверждали, что ответственность за убийства несет Франция. Voix de l’Afrique («Голос Африки»), так называемая неправительственная организация, которая утверждает в своем профиле в Facebook, что она была создана с целью разоблачения заговоров против африканских стран, поделилась сообщением с более чем 22000 подписчиков, утверждая, что нападения на журналистов были «исключительной миссией» людей, работающих на Францию, «которая всеми способами отвращает инвесторов, интересующихся ЦАР». «Тот же сценарий развернулся, когда Мамаду, рыночный торговец, сообщил, что его пытали русские. Сеть аккаунтов в социальных сетях, веб-сайтов и газет быстро заявила, что его обвинения на самом деле были заговором французов с целью высмеять русских в ЦАР. Эти тролли постоянно продвигали почти идентичные пророссийские истории и антифранцузские теории заговора, одна из которых обвиняет Францию в поддержке террористов и планировании геноцида (…)». «На заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в ЦАР, состоявшемся в Нью-Йорке в феврале 2019 года, первый заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский настаивал на том, что заявление Мамаду о том, что его пытали российские боевики, искажено и что торговец признался Afrique Media, центральноафриканскому изданию, публиковавшему ряд пророссийских статей, что он на самом деле является повстанцем, потерявшим палец в бою. Полянский утверждал, что к Мамаду обращался и предложил крупную сумму денег атташе по внутренней безопасности посольства Франции в Банги, чтобы тот заявил, что его пытали русские», — пишет газета. «В сообщениях ряда местных СМИ утверждается, что журналисты в обедневшей африканской стране получают деньги от правительственных чиновников, которые работают в тесном сотрудничестве с русскими, за написание статей, в которых восторженно говорится о деятельности России в стране, и в то же время подвергаются критике французы. Сообщается, что авторы статей получают около 36 долларов за каждую написанную ими статью. «Независимо от того, какое СМИ публикует эти статьи, ими в конечном итоге делятся через WhatsApp и Facebook, — говорит Онана, который сам отклонил предложение государственного чиновника в Банги о написании статьи, в которой создавалось бы впечатление, что Россия помогает избавляться от террористов в ЦАР. «У интернет-пользователей здесь обычно есть аккаунты в WhatsApp и Facebook, и русские хотят, чтобы именно здесь была видна их пропаганда». Источник: The Daily Beast

